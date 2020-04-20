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اقتصاد

انهيار أسعار النفط يقود تراجعات الأسهم الأمريكية بالتعاملات الإلكترونية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:11 م
صدى البلد
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أ ش أ
 تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال التعاملات الإلكترونية الصباحية اليوم الاثنين، متجهة صوب افتتاح أولى جلسات الأسبوع على انخفاض جماعي، تحت ضغط من خسائر قطاع النفط الصخري في ظل انهيار أسعار الخام أدنى مستوى ١٥دولار للبرميل.

وانخفض "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.9% إلى 23946 نقطة، كما هبط مؤشر" ستاندر آند بورز" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.8% عند 2848 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنحو 20.5% ليصل إلى 8768 نقطة.

وسجلت أسعار الخام الأمريكي أدنى مستوى في ٢١ عاما خلال تعاملات اليوم لتواصل خسائرها لممتدة منذ جلسات الأسبوع الماضي بفعل مخاوف متنامية بشأن نفاد أماكن تخزين الخام المنتج في الولايات المتحدة، بعد أن أثبت اتفاق خفض الإنتاج لتحالف "أوبك+" عدم فاعليته في تعويض خسائر انهيار الطلب على النفط.

وهبط سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر مايو بنسبة 16% ليتداول أدنى مستوى 15.27 دولار للبرميل، بعد أن هوى الي 14.47 دولار للبرميل مع بداية الجلسة ، مسجلا أدنى مستوى له منذ مارس من عام ١٩٩٩، في حين انخفض سعر العقود الآجلة تسليم شهر يونيو بنحو 5.9% عند مستوى 23.75 دولار للبرميل.

وتراجع سعر خام برنت تسليم شهر يونيو بنسبة 0.9% مسجلا 27.84 دولار للبرميل بعد أن فقد قرابة 11% من قيمته الأسبوع المنصرم.

ويعزي الخبراء أسباب انهيار أسعار الخام الأمريكي على هذا النحو إلى مخاوف المستثمرين من أن مراكز تخزين الخام بولاية أوكلاهوما الأمريكية قد تستنفد قريبا سعتها التخزينية إلى حد يضطر المنتجون الأمريكيون معه إلى دفع أموال للعملاء نظير شراء الخام للتخفيف من تخمة المعروض وتوفير مواقع التخزين.
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