حسن الشافعي يبدأ يومه مع الدحيح

نشر الملحن والموزع الموسيقي حسن الشافعي صباح اليوم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " صورة أثناء متابعته لبرنامج "الدحيح" الذي يقدمه أحمد الغندور.

وعلق الشافعي: "ابدا اليوم مع الدحيح والقهوة، الماكينة تشتغل على طول".

يذكر أن آخر أعمال حسن الشافعي الفنية كليب "مامي كوسا" الذي طرحه بالتعاون مع كل من الفنان أحمد سعد، والمطرب كنكة ‏عضو فريق "المدفعجية‎".‎



