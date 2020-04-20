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فن

حسن الشافعي يبدأ يومه مع الدحيح

الإثنين 20/أبريل/2020 - 04:21 م
صدى البلد
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شيري نبيل
نشر الملحن والموزع الموسيقي حسن الشافعي صباح اليوم، عبر حسابه  الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام "صورة أثناء متابعته لبرنامج "الدحيح" الذي يقدمه أحمد الغندور.

 وعلق الشافعي: "ابدا اليوم مع الدحيح والقهوة، الماكينة تشتغل على طول".

يذكر أن آخر أعمال حسن الشافعي الفنية كليب "مامي كوسا" الذي طرحه بالتعاون مع كل من الفنان أحمد سعد، والمطرب كنكة ‏عضو فريق "المدفعجية‎".‎

‏"مامي كوسا"، من كلمات إسلام كنكة، ومنة عدلي القيعي، ومن ألحان إسلام كنكة، وأحمد سعد، وخالد عصام الدين، وتم تصويرها ‏في قصر المانسترلي في مصر‎.‎

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