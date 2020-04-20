حسن الشافعي يبدأ يومه مع الدحيح

نشر الملحن والموزع الموسيقي حسن الشافعي صباح اليوم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام "صورة أثناء متابعته لبرنامج "الدحيح" الذي يقدمه أحمد الغندور.
وعلق الشافعي: "ابدا اليوم مع الدحيح والقهوة، الماكينة تشتغل على طول".
يذكر أن آخر أعمال حسن الشافعي الفنية كليب "مامي كوسا" الذي طرحه بالتعاون مع كل من الفنان أحمد سعد، والمطرب كنكة عضو فريق "المدفعجية".
"مامي كوسا"، من كلمات إسلام كنكة، ومنة عدلي القيعي، ومن ألحان إسلام كنكة، وأحمد سعد، وخالد عصام الدين، وتم تصويرها في قصر المانسترلي في مصر.