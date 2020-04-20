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أخبار العالم

الدفاع الروسية: مقاتلة روسية اعترضت طائرة أمريكية فوق البحر المتوسط بعد اقتربها من قاعدة حميميم بسوريا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:43 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة تابعة لها أقلعت من قاعدة حميميم في سوريا لاعتراض هدف جوي كان يتجه نحو القاعدة، وتبين أنه طائرة تابعة للقوات الأمريكية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الإثنين، عن الوزارة في بيان قوله إن الرادارات الروسية التي تشرف على مراقبة المجال الجوي فوق المياه المحايدة للبحر المتوسط كشفت هدفا جويا كان يحلق باتجاه منشآت عسكرية روسية في سوريا.

وأضافت أنه لتحديد الهدف أقلعت مقاتلة تابعة لسلاح الجو الروسي من قاعدة حميميم في سوريا، وقد تمكن الطيار الروسي من تحديد رقم الطائرة التي تبين أنها أمريكية ورافقها حتى خروجها من المنطقة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن جميع الرحلات الجوية للقوات الروسية تجري وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة.
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