المسؤولون في الشوارع.. محافظ بورسعيد يتفقد الشواطئ وحركة المواطنين

قام اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الاثنين صباحا بإجراء جولة تفقدية بشاطئ بورسعيد لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام المواطنين بعدم التواجد بالشواطئ والمتنزهات طبقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء ، ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد .





واطمأن محافظ بورسعيد على خلو الشاطىء بالمحافظة من اى تواجد للمواطنين وكذلك خلو الحدائق والميادين ، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا ، موجها الشكر للمواطنين على التزامهم بتنفيذ قرارات الدولة بحظر حركة السيارات ومنع التجمعات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ، مؤكدا ضرورة وعيهم بأهمية الحفاظ على الصالح العام وسلامة الوطن .



