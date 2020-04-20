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محافظات

المسؤولون في الشوارع.. محافظ بورسعيد يتفقد الشواطئ وحركة المواطنين

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:14 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
قام اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الاثنين صباحا بإجراء جولة تفقدية بشاطئ بورسعيد لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام المواطنين بعدم التواجد بالشواطئ والمتنزهات طبقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء ، ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد .

واطمأن محافظ بورسعيد على خلو الشاطىء بالمحافظة من اى تواجد للمواطنين  وكذلك خلو الحدائق والميادين ، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا ، موجها الشكر للمواطنين على التزامهم بتنفيذ قرارات الدولة بحظر حركة السيارات ومنع التجمعات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ، مؤكدا ضرورة وعيهم بأهمية الحفاظ على الصالح العام وسلامة الوطن .

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام خطاب مدير الأمن  وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية فى تطبيق قرارات مجلس الوزراء ، وتوجه بالشكر للاجهزة الأمنية على عملهم المتواصل ليلا ونهارا للحفاظ على سلامة المواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية على أعلى درجة من الأمان.
المسؤولون في الشوارع.. محافظ بورسعيد يتفقد الشواطئ وحركة المواطنين
المسؤولون في الشوارع.. محافظ بورسعيد يتفقد الشواطئ وحركة المواطنين
المسؤولون في الشوارع.. محافظ بورسعيد يتفقد الشواطئ وحركة المواطنين
المسؤولون في الشوارع.. محافظ بورسعيد يتفقد الشواطئ وحركة المواطنين
المسؤولون في الشوارع.. محافظ بورسعيد يتفقد الشواطئ وحركة المواطنين
المسؤولون في الشوارع.. محافظ بورسعيد يتفقد الشواطئ وحركة المواطنين
المسؤولون في الشوارع.. محافظ بورسعيد يتفقد الشواطئ وحركة المواطنين
المسؤولون في الشوارع.. محافظ بورسعيد يتفقد الشواطئ وحركة المواطنين
المسؤولون في الشوارع.. محافظ بورسعيد يتفقد الشواطئ وحركة المواطنين
المسؤولون في الشوارع.. محافظ بورسعيد يتفقد الشواطئ وحركة المواطنين
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