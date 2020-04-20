لم يتم رصد أى انتهاك..التنمية المحلية: التزام تام بقرارات الحظر خلال شم النسيم

تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، قبل قليل تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة جهود المحافظات لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية فيما يخص شم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال شعراوي إن التقرير الذي تلقاه حتي الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الاثنين أشار إلي أن هناك توقف لكافة وسائل النقل العامة والخاصة وإغلاق كامل للمولات والمحال التجارية، وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، في ٢٧ محافظة في ظل تواجد مستمر للقيادات المحلية والتنفيذية وتعاون مع أجهزة الأمن بالمحافظات.





ولفت إلي أن غرفة العمليات ستواصل المتابعة علي مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات لاتخاذ اللازم مع أي تجمعات للمواطنين وموافاة غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء بتطورات الموقف أولًا بأول وعلى مدار الساعة .





وكان قد أجري اللواء محمود شعراوي ، عددًا من الاتصالات مع المحافظين لمتابعة الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية، و وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع أي تجمعات للمواطنين من أبناء المحافظة أو من المحافظات المجاورة وكذا إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص .

وأشار الوزير شعراوي إلي أن المحافظين يتابعون منذ الصباح الباكر تطورات الوضع بكافة المناطق بالمحافظة وخاصة في المناطق التي كانت تشهد تجمعات كبيرة في ذلك اليوم ، مشيرًا إلي أن هناك تعاون وتنسيق بين القيادات المحلية بالمحافظات والسادة مديري الأمن والجهات المعنية الاخري لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بكل حزم والتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية، وحركة المرور، وخاصة في الشوارع على الكورنيش في المدن الساحلية أو النهرية، لمنع أي تكدسات أو تجمعات للمواطنين .



