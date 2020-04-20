بعد الاشتباه في إصابة عامل بمصنع.. تحرك فوري من محافظة الشرقية

تولت الأجهزة التنفيذية بمركز بلبيس بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، تعقيم قرية الكتيبة عقب الاشتباه في إصابة أحد أبنائها والذي يعمل بأحد مصانع مدينة العاشر من رمضان بالإضافة إلى العزل المنزلي لجميع المخالطين للحالة.

وبحسب بيان، الاثنين، تمكنت الحملة من تعقيم جميع شوارع القرية بالإضافة إلى جميع الأماكن الهامة والحيوية ورش المواد المطهرة والمعقمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تقديم 150 عبوة غذائية مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي للأسر الخاضعة لإجراءات العزل الصحي لتساعدهم على سد احتياجاتهم من الغذاء خلال فترة العزل.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم والمساندة للأسر المخالطة للحالات المصابة بفيروس كورونا والخاضعة لإجراءات الحجر الصحي بمنازلهم موجهًا وكيلي وزارتي الصحة والتضامن الإجتماعي بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية والمواد الغذائية الجافة لهم وتقديمها بمعرفة الفريق الطبي الوقائي بمديرية الشئون الصحية كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار الفيروس وحفاظًا علي صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه أكد محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن المديرية قامت بتوفير 36 عبوة غذائية للأسر الخاضعة للعزل بمركز منيا القمح ، وتوفير 36 عبوة غذائية أخري للأسر الخاضعة للعزل الصحي بمركز بلبيس ، وتوفير 78 عبوة غذائية للأسر الخاضعة للعزل بمركز أبو كبير بإجمالي 150 عبوة غذائية تقدم لهم من خلال التنسيق مع رؤساء المراكز ومديرية الشئون الصحية لرفع العبء والمعاناه عن كاهلهم في ظل الإجراءات المتخذة معهم طوال فتره الحجر الصحي.