AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

للتأكد من إغلاق الشواطئ.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مصيف بلطيم.. صور

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:13 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمروالبشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الاثنين، متابعة إجراءات غلق جميع شواطئ مدينة مصيف بلطيم، في إطار خطة الدولة للحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية، لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة للفيروس، ومنع التجمعات، وذلك بحضور المهندس محمد رجب، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على رئيس المدينة، بالمتابعة الميدانية، تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المتعلقة بمنع التجمعات يوم شم النسيم ومنع إقامة أي احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار الفيروس، مع التأكد من الغلق التام للمحال التجارية وجميع المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، وإيقاف جميع أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المراكز والمدن.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بإجراءات رجال الشرطة في وضع الحواجز وغلق جميع الطرق المؤدية لتلك الشواطئ والمتنزهات بالتنسيق مع الوحدة المحلية، مع تواجد أمني مكثف بمداخلهم، مهيبًا المواطنين بضرورة التعاون مع أجهزة المحافظة والشرطة ببقائهم في منازلهم وعدم ارتياد أية أماكن خلال تلك الفترة ومنع التجمعات نهائيًا حرصًا على سلامتهم وصحتهم.

وتابع محافظ كفر الشيخ، التطوير والنهوض بمستوى الخدمات بمصيف بلطيم ضمن جهود الدولة المصرية في عمليات التطوير، والتى تشمل تجميل الكورنيش بزراعة الأشجار، وإقامة المقاعد وتمهيد الممرات والمسارات بالبلاطات الخرسانية بشكل موحد، وتجميل الأسوار واستكمال سور الكورنيش والخدمات الشاطئية، وإعادة تطوير المحلات والأكشاك.

وشدَّد محافظ كفر الشيخ، على رفع الإشغالات والالتزام بالمخطط التفصيلي للمنشأة بما لا يعيق المواطن وحركتي المشاة والسيارات، وذلك لإعادة القيمة الحضارية والسياحية لهذه المنطقة".

اقرأ أيضًا: 


للتأكد من إغلاق الشواطئ.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مصيف بلطيم.. صور
للتأكد من إغلاق الشواطئ.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مصيف بلطيم.. صور
للتأكد من إغلاق الشواطئ.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مصيف بلطيم.. صور
للتأكد من إغلاق الشواطئ.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مصيف بلطيم.. صور
للتأكد من إغلاق الشواطئ.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مصيف بلطيم.. صور
للتأكد من إغلاق الشواطئ.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مصيف بلطيم.. صور
للتأكد من إغلاق الشواطئ.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مصيف بلطيم.. صور
للتأكد من إغلاق الشواطئ.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مصيف بلطيم.. صور
للتأكد من إغلاق الشواطئ.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مصيف بلطيم.. صور
للتأكد من إغلاق الشواطئ.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مصيف بلطيم.. صور
للتأكد من إغلاق الشواطئ.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مصيف بلطيم.. صور
للتأكد من إغلاق الشواطئ.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مصيف بلطيم.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة 40 تعديًا على أملاك الدولة بـ مصيف بلطيم في كفر الشيخ.. صور

محافظ كفر الشيخ يناقش تطوير برنامج إدارة المخلفات الصلبة بمصيف بلطيم ..صور

بلطيم.. مصيف الغلابة في كفر الشيخ مغلق لحين انتهاء أزمة كورونا.. فيديو وصور

محافظ كفر الشيخ: غلق مصيف بلطيم تماما في شم النسيم..فيديو

قبل شم النسيم.. إغلاق الطرق المؤدية إلى مصيف بلطيم في كفر الشيخ.. صور

في ليلة شم النسيم.. كورنيش وشواطئ بلطيم بلا مصطافين بسبب كورونا..شاهد

ترشيحاتنا

المغرب يسجل حالتي وفاة و135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار الرياضة | حسام عاشور يرحب بالانتقال للزمالك.. باهر المحمدي يحلم بالاحتراف الخارجي.. وفاروق جعفر ينتقد أحمد فتحي: أخطأ بالرحيل عن الأهلي

يرمز لـ أسمى المعانى الإنسانية.. السيدة انتصار السيسي توجه رسالة للمصريين حول شم النسيم

فوائد الفسيخ والرنجة.. مقوي جنسي وفاتح طبيعي للشهية

نصيحة علي جمعة للمدخنين للحفاظ على ثواب الصيام في رمضان

وزير التعليم: امتحانات 2 ثانوي ستنطلق في موعدها بعد 10 أيام .. وهذه هي تفاصيلها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوال الزغبي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بمكياج ناعم.. شاهد سوسن بدر تخطف الأنظار في شم النسيم 2020

منذ القدم.. لماذا يتناول المصريون الفسيخ والبيض فى شم النسيم؟