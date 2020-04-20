للتأكد من إغلاق الشواطئ.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مصيف بلطيم.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمروالبشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الاثنين، متابعة إجراءات غلق جميع شواطئ مدينة مصيف بلطيم، في إطار خطة الدولة للحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية، لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة للفيروس، ومنع التجمعات، وذلك بحضور المهندس محمد رجب، رئيس مدينة مصيف بلطيم.





وشدد محافظ كفر الشيخ، على رئيس المدينة، بالمتابعة الميدانية، تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المتعلقة بمنع التجمعات يوم شم النسيم ومنع إقامة أي احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار الفيروس، مع التأكد من الغلق التام للمحال التجارية وجميع المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، وإيقاف جميع أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المراكز والمدن.





وأشاد محافظ كفر الشيخ، بإجراءات رجال الشرطة في وضع الحواجز وغلق جميع الطرق المؤدية لتلك الشواطئ والمتنزهات بالتنسيق مع الوحدة المحلية، مع تواجد أمني مكثف بمداخلهم، مهيبًا المواطنين بضرورة التعاون مع أجهزة المحافظة والشرطة ببقائهم في منازلهم وعدم ارتياد أية أماكن خلال تلك الفترة ومنع التجمعات نهائيًا حرصًا على سلامتهم وصحتهم.





وتابع محافظ كفر الشيخ، التطوير والنهوض بمستوى الخدمات بمصيف بلطيم ضمن جهود الدولة المصرية في عمليات التطوير، والتى تشمل تجميل الكورنيش بزراعة الأشجار، وإقامة المقاعد وتمهيد الممرات والمسارات بالبلاطات الخرسانية بشكل موحد، وتجميل الأسوار واستكمال سور الكورنيش والخدمات الشاطئية، وإعادة تطوير المحلات والأكشاك.





وشدَّد محافظ كفر الشيخ، على رفع الإشغالات والالتزام بالمخطط التفصيلي للمنشأة بما لا يعيق المواطن وحركتي المشاة والسيارات، وذلك لإعادة القيمة الحضارية والسياحية لهذه المنطقة".