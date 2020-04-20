ضبط 8 أشخاص يتاجرون فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضوء المعلومات والتحريات المكثفة لأجهزتها وعقب تقنين الإجراءات، من ضبط (شخصين) لقيامهما بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، متخذان من المحل الخاص بهما بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة مسرحًا لممارسة نشاطهما غير المشروع، وضبط بحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية") وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة.





كما تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية مسجلة) لقيامه بالاشتراك مع (صاحب محل بقالة ، له معلومات جنائية "هارب") بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، متخذين من محل البقالة الخاص بهما بدائرة قسم شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، مقرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى، وضبط بحوزة المتهم المضبوط (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية") وبمواجهته اعترف بنشاطه فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى بالإشتراك مع المتهم الهارب وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة .





وضبط (شخصين) لقيامهما بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، متخذين من محل خاصتهما بدائرة قسم شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية مسرحًا لممارسة نشاطهما المؤثم ، وضبط بحوزتهما (مبالغ مالية عملات أجنبية) وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة.





كما تم ضبط أحد الأشخاص (عامل مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) لقيامه بمُمارسة نشاطًا واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية ، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله ما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع (شقيقه) الذى يعمل بإحدى الدول العربية ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل (ثلاثة ملايين جنيه مصرى) .





وضبط أحد الأشخاص (طالب جامعى، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) لقيامه بالإشتراك مع (شقيقه - يعمل بإحدى الدول العربية) ، بمُمارسة نشاطًا واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية ، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع (شقيقه) ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل (ثلاثة ملايين جنيه مصرى).





وضبط أحد الأشخاص (أحد الأشخاص مقيم بمحافظة بورسعيد) لقيامه بمُمارسة نشاط واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى من خلال (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة بورسعيد) الذى يقوم بشراء العملات الأجنبية وخاصة "الدولار الأمريكى" من المواطنين خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون ، وعقب ذلك يقوم المتهم المذكور بعمل إيداع بما يعادلها بالجنية المصرى بحسابتهم البنكية مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل عملية ايداع ، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع (الهارب) ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل (أربعة ملايين جنيه مصرى) .





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستمرارًا لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لضبط كافة أشكال جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.