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محافظات

محافظ الشرقية: سعيد بالتزام المواطنين بإجراءات الحظر يوم شم النسيم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:26 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بإلتزام المواطنين فى منازلهم تنفيذًا لقرار الحظر يوم (شم النسيم)، مؤكدًا الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات العامة ، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة المصرية لمنع التجمعات ،لما تمثله من خطورة في زيادة إمكانية انتشار فيروس كورونا المستجد. 


أصدر المحافظ تعليمات لرؤساء المراكز بتدبير سيارات محملة بمكبرات صوت تجوب الميادين والشوارع لحث المواطنين على الإلتزام بقرار الحظر  يوم " شم النسيم " وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي ينص على غلق جميع المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والخدمات والمراكز التجارية والمولات التجارية على مدار يوم الإثنين 20 إبريل ، فضلا عن توقف جميع وسائل النقل الجماعي على مدار اليوم الإثنين، كما يُحظر تحرك جميع حافلات الرحلات سواء العامة أو الخاصة ، و يحظر مطلقًا خلال ذات اليوم تحرك المراكب النيلية أو تواجد أي تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين، ويستمر إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ ، ونص القرار على أن يُعاقب كل من يخالف القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وأضاف المحافظ انه قام رؤساء مراكز ومدن وأحياء  ( الزقازيق- حى ثان – القنايات - فاقوس- الحسينية-ههيا- ابو حماد-منيا القمح- بلبيس- صان الحجر – ديرب نجم ) بالمرور  الميدانى على الشوارع والحدائق العامة والمتنزهات للتأكد من عدم تواجد تجمعات للمواطنين بها وتفريق اى تجمع للمواطنين حرصًا على صحتهم من الإصابه بالفيروسات مؤكدًا  إستمرار تنفيذ أعمال النظافه والتطهير والتعقيم بالشوارع والميادين والحدائق.


جدير بالذكر أن محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة  لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع قوات الامن بتنفيذ قرار الغلق  الكامل لكافة الحدائق والمتنزهات العامة والسيطرة على الاماكن العامة المفتوحة، تحسبًا لخروج المواطنين والذهاب الي الحدائق  لقضاء اعياد الربيع وشم النسيم.

محافظ الشرقية: سعيد بالتزام المواطنين بإجراءات الحظر يوم شم النسيم
محافظ الشرقية: سعيد بالتزام المواطنين بإجراءات الحظر يوم شم النسيم
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