ضبط 7 أطنان أسماك ورنجة فاسدة قبل بيعها للمواطنين في الغربية

تمكن ضباط مباحث التموين بالغربية بالتنسيق مع مسئولي ومفتشي الأغذية من ضبط 7 أطنان من الأسماك والرنجة الفاسدة فى حملة تموينية بمحلات تجارية قبل بيعها للمواطنين بنطاق مركز المحلة الكبري تزامنا مع أعياد شم النسيم .

وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بشن حملات موسعة بالتنسيق مع المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين وتكليف بتكثيف الحملات التموينية علي محلات الفسيخ والرنجة وجميع الأسماك المملحة بدائرة إدارة تموين مركز المحلة .

كما أسفرت الحملات التموينية الحمله التموينيه عن الآتي:





- تحرير محضر جنحة رقم 20606 جنح مركز المحلة ضد المدعو طارق حجازي عبد الرازق صاحب فرش أسماك مملحة وفسيخ بناحية المعتمدية كما ضبط كمية مقدارها 5 سردين غير محتفظ بخواصه الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وغير صالح للاستهلاك الأدمي .





- تحرير محضر لجنه رقم 20609 ضد المدعو المعداوى علي الصياد صاحب محل بقالة بسندسيس لحيازته وعرضه كمية مقدارها من شيكولاتة كوفرتينا منتهية الصلاحية كمية مقدارها 5 كيلو.





- تحرر محضر جنحة رقم 20610 مركز المحلة الكبري ضد المدعو سعد ربيع عبد النبي صاحب محل بقالة بسندسيس مركز المحلة الكبري لعدم إعلانه عن أسعار السلع المعروضة للبيع.





- تحرر محضر جنحة رقم 20611 ضد المدعوة صفاء عبد اللطيف محمد العسوي صاحبة محل بقالة بسندسيس مركز المحلة لعدم الاعلان عن الاسعار.





- تحرر محضر جنحة رقم 20607 مركز المحلة الكبري ضد المدعو عبد الرازق كامل عبد الرازق صاحب محل فسخاني وأسماك مملحة بناحية نمرة البصل مركز المحلة الكبري وذلك لحيازته وعرضه أسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي كمية مقدارها 16 كيلو رنجة.





- تحرر محضر جنحة رقم 20608 مركز المحلة ضد المدعو سامح محمد فتحي علي المرسي لحيازته وعرضه عدد 50 كيس كرانشي غير صالح للاستهلاك الآدمي لانتهاء مدة صلاحيتها قبل بيعها للجمهور .





وكلفت إدارة مباحث التموين بالتحري ظروف وملابسات الواقعة.





وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة للتحقيق فى الحادث.