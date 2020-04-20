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محدش في البحر.. محافظ الاسكندرية: نتمنى فتح الشواطئ بعد العيد إذا زالت كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:25 م
محافظ الاسكندرية:
محافظ الاسكندرية: نتمني نفتح الشواطئ بعد انتهاء الكورونا
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فرح علاء الخولي

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، إن الشوارع في المحافظة خالية تمامًا من المواطن السكندري، وهناك التزام كامل من المواطنين بالمنازل وعدم اختراق الحظر الكامل.


وتابع اللواء محمد الشريف، خلال حواره في برنامج "على مسؤليتي" مع الاعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المواطن المصري أثبت انه على قدر كبير من الوعي، معتذرًا لكل المواطنين على عدم قدرة المحافظة على استقبال أي من الضيوف كالمعتاد في تلك الفترة من العام.


وأضاف محافظ الاسكندرية أن هناك تكاتفا من كل جهات الدولة والمحافظة لتطبيق قرارات مجلس الوزراء للحظر الكامل في احتفالات شم النسيم.


وأكد على ان لم ترصد المحافظة اي من المخالفات منذ صباح اليوم، وانه تم اغلاق 43 في الساحل الشمالي و61 شاطئا في الاسكندرية، قائلًا: "محدش نزل البحر".


وتمنى ان تنتهي تلك الجائحة مع قدوم شهر رمضان الكريم، وان نستقبل العيد بفرحة وان اذا زالت المحنة سيتم فتح الشواطئ لإعادة رسم البهجة على وجوه المواطنين.

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