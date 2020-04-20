توريد 2500 طن قمح منذ بدء الموسم في المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، توريد ما يزيد عن 2500 طن قمح منذ بداية موسم الحصاد لعام 2020.





وبحسب بيان، اليوم، الاثنين، بلغ ما تم توريده اليوم 20 أبريل ما يزيد عن 1180 طن قمح، مشيرًا إلى أن عملية التوريد مستمرة يوميًا حتى الانتهاء من موسم الحصاد.





ووجه محافظ المنوفية اللجان المختصة بضرورة تسهيل جميع الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل كل العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول باعتباره من المحاصيل الإستراتيجية المهمة.





وشدد على المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة.





جدير بالذكر أنه قد تم البدء فى توريد القمح يوم 15 من الشهر الجارى وبدأت الصوامع فى استقبال الأقماح الجديدة والتأكد من مطابقتها لجميع الاشتراطات والضوابط اللازمة لعملية التخزين.





من جانبة ناشد محافظ المنوفية المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة ومؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم جميع التيسيرات لهم.