صحة البرلمان تناقش تعديلات قانون الأمراض المعدية.. اليوم

قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب إن لجنة الصحة ستعقد اجتماعا على مدار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إدخال تعديلات على قانون الأمراض المعدية.
وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن التعديلات التى سيتم إدخالها على قانون الأمراض المعدية هو إدراج فيروس كورونا ضمن الأمراض المعدية ، حيث إنه لم يكن مدرجا قبل ذلك نظرا لحداثة ظهوره.
وكان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قرر تقديم موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفًا في 29 أبريل 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الثلاثاء 21 من أبريل 2020.
يأتي هذا وفقًا لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناء على ما أقره المجلس من تفويض الدكتور رئيس المجلس في تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك.