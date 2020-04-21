صحة البرلمان تناقش تعديلات قانون الأمراض المعدية.. اليوم

قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب إن لجنة الصحة ستعقد اجتماعا على مدار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إدخال تعديلات على قانون الأمراض المعدية.





وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن التعديلات التى سيتم إدخالها على قانون الأمراض المعدية هو إدراج فيروس كورونا ضمن الأمراض المعدية ، حيث إنه لم يكن مدرجا قبل ذلك نظرا لحداثة ظهوره.



