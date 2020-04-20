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أخبار البلد

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الفول البلدي والقمح

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:15 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين ان اغلاق المدارس والقرارات الاحترازيه التي اتخذتها الحكومه بإغلاق بعض المصانع والمحلات  ذات العماله الكثيفه لمنع تفشي فيروس كورونا ادي الي توافر الايدي العاملة الزراعيه وانخفاض الاجره اليوميه لعمال الحصيد لنحو 30% حيث انخفضت من 120 جنيها الموسم الماضي الي 90 جنيها هذا الموسم مما يقلل تكلفة حصاد الاقماح ويزيد من العائد الاقتصادي للفلاحين. 

واضاف ابوصدام ان اسعار الفول البلدي انخفضت من 35 جنيها للكيلو الي 20 جنيها حاليا نظرا لتوفر محصول الفول من الانتاج الجديد لهذا الموسم .


ولفت إلي زياده كميات التبن الاسمر والابيض الناتج عن درس الاقماح ومحاصيل الفول البلدي والزراعات العلفيه الاخري يبشر بانخفاض اسعاره عن العام الماضي في نفس الفتره.

 
وتابع ابوصدام  ان توفر الاعلاف باسعار مناسبه يساهم في انخفاض تكلفة تربية الماشيه  ويساعد في استقرار اسعار اللحوم.

واوضح عبدالرحمن ان الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومه ساعدت في استقرار الاسعار رغم حظر التجوال المفروض حيث سهلت الحكومه عمليات التصدير والاستيراد والبيع في الاسواق الزراعيه المحليه ،  وفتحت المنافذ الحكوميه التي تبيع باسعار تنافسيه مما وفر المنتحات الزراعيه باسعار في متناول الجميع.
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