عمرو عرفة في الذكرى السنوية الرابعة لوفاة والدته: ضهري انكسر

أحيا المخرج عمرو عرفه، الذكرى السنوية الرابعة لوفاة والدته ونشر عمرو عرفه صورة والدته على حسابه الرسمي بموقع "تويتر.

وعلق عرفه: " زي النهارده سنة ٢٠١٦ ضهري انكسر و فقدت أمي و لسه كل ما اصحي من النوم أيدي تروح للتليفون عشان أطلبها .. الفاتحة لأمي و أبي".

كما روى عمرو عرفة أحداث ذكرى اليوم الذي توفت فيه والدته، قائلا: " قعدت لمدة شهر كل تليفوني ما يرن أتخض .. مكالمة غير مرغوب فيها من أخي.. لأني كنت بروح له البيت كل يوم و بشوفوا فأكيد لما يطلبني علي الموبايل هيبلغني بخبر وفاة أمي.. زي النهارده سنة ٢٠١٦ ضهري انكسر و فقدت أمي".





وفي وقت سابق، روى المخرج عمرو عرفة، ذكريات جمعته بالفنان الراحل علاء ولى الدين، خلال تواجدهما في آخر يوم من تصوير فيلم عربي تعريفه في دولة البرازيل.



