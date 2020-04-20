عمرو عرفة في الذكرى السنوية الرابعة لوفاة والدته: ضهري انكسر

أحيا المخرج عمرو عرفه، الذكرى السنوية الرابعة لوفاة والدته ونشر عمرو عرفه صورة والدته على حسابه الرسمي بموقع "تويتر.
وعلق عرفه: " زي النهارده سنة ٢٠١٦ ضهري انكسر و فقدت أمي و لسه كل ما اصحي من النوم أيدي تروح للتليفون عشان أطلبها .. الفاتحة لأمي و أبي".
كما روى عمرو عرفة أحداث ذكرى اليوم الذي توفت فيه والدته، قائلا: " قعدت لمدة شهر كل تليفوني ما يرن أتخض .. مكالمة غير مرغوب فيها من أخي.. لأني كنت بروح له البيت كل يوم و بشوفوا فأكيد لما يطلبني علي الموبايل هيبلغني بخبر وفاة أمي.. زي النهارده سنة ٢٠١٦ ضهري انكسر و فقدت أمي".
وفي وقت سابق، روى المخرج عمرو عرفة، ذكريات جمعته بالفنان الراحل علاء ولى الدين، خلال تواجدهما في آخر يوم من تصوير فيلم عربي تعريفه في دولة البرازيل.
وقال عمرو عرفة، عبر حسابه بموقع تويتر:" كان آخر يوم تصوير في البرازيل و جريت علي علاء أتصور معاه مع اني عمري ما طلبت من ممثل أثناء الشغل أتصور معاه و ربنا يعلم دي كانت آخر مرة ليا و له .. تاني يوم رجعنا مصر و حصل اللي حصل .. ألف رحمه و نور عليه .. نسألكم الفاتحة علاء ولي الدين؟".