حريق بمحل تجاري في الفرافرة والدفاع المدني يتدخل.. تفاصيل

تمكنت قوات الحماية المدنية اليوم الإثنين من السيطرة على حريق نشب بأحد المحلات التجارية بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.





تلقى اللواء هشام لطقى مدير أمن الوادي الجديد إخطارا من إدارة النجدة يفيد بنشوب نشوب حريق بأحد المحلات التجارية بمركز شباب الفرافرة ، والتهمت النيران اغلب محتويات المحل، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للمحلات المجاورة له.





جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة واستكمال عملية التبريد للحريق وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.









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