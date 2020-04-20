برلماني يطالب المحافظين بالإسراع فى تنفيذ التكليفات الرئاسية للتخلص من القمامة

وجه النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب ، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي ، على تكليفاته الواضحة والحاسمة للحكومة، والذي أكد خلال لقاء عقد مؤخرًا على ضرورة استغلال فترة حظر التجوال في رفع مخلفات القمامة وتسليط الضوء بشكل كبير على أعمال التطهير والنظافة.





وقال " الحناوى " فى بيان له اصدره اليوم ، ان توجيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، لجميع المحافظين بتطبيق هذا الإجراء لأن هذا التوقيت يعد فرصة ذهبية لعمل ذلك لسهولة الحركة للعاملين في عملية النظافة، مشيرا إلى انه كان اول نائب بالبرلمان يطلب من الدكتور مصطفى مدبولى، اصدار تكليفات فورية لجميع المحافطين ورؤساء المدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية باستغلال الظروف الراهنة فى مواجهة ازمة القمامة والتخلص منها على مستوى الجمهورية .





وتابع: "خاصة ان هذه الظاهرة الكريهة اصبحت فى غالبية الميادين العامة والشوارع الرئيسية والجانبية وبجوار مختلف المؤسسات بالدولة خاصة المدارس والجامعات والمساجد والكنائس ومراكز الشباب وغيرها اضافة الى وجودها على مختلف الطرق السريعة والطرق بين المحافظات والمدن والقرى.



