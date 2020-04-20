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محافظات

مديرية أمن السويس تغلق الكورنيش بالكامل في شم النسيم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:03 م
صدى البلد
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حسن غنيمة
نجحت مديرية أمن السويس بقيادة اللواء رجب عبدالعال مدير أمن السويس في تنفيذ كامل للأجراءت الاحترازية بالقيام بغلق كورنيش السويس الجديد خلال الاحتفال بشم النسيم.

وأشاد اللواء عبدالمجيد، صقر محافظ السويس، بجهود مدير أمن السويس والأجهزة الأمنية التي تعمل طوال 24 ساعة من أجل تامين المواطنين وتنفيذ إجراءات احترازية لحماية صحة المواطنين.

وتواجدت قوات الشرطة بمديرية الأمن بمداخل ومخارج الكورنيش والطرق المؤدية له، ومنعت أي تواجد للسيارات أو المواطنين بالكورنيش.

وتفقد مدير أمن السويس، والقيادات الأمنية أماكن تمركز قوات الشرطة بكورنيش السويس وحدائق الكورنيش وحديقة السويس 1 و 2.

كما انتشرت داخل المحافظة دوريات امنية من قوات الشرطة لمتابعة تنفيذ اغلاق المحلات التجارية اليوم الاثنين.
مديرية أمن السويس تغلق الكورنيش بالكامل في شم النسيم
مديرية أمن السويس تغلق الكورنيش بالكامل في شم النسيم
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