مديرية أمن السويس تغلق الكورنيش بالكامل في شم النسيم

نجحت مديرية أمن السويس بقيادة اللواء رجب عبدالعال مدير أمن السويس في تنفيذ كامل للأجراءت الاحترازية بالقيام بغلق كورنيش السويس الجديد خلال الاحتفال بشم النسيم.





وأشاد اللواء عبدالمجيد، صقر محافظ السويس، بجهود مدير أمن السويس والأجهزة الأمنية التي تعمل طوال 24 ساعة من أجل تامين المواطنين وتنفيذ إجراءات احترازية لحماية صحة المواطنين.





وتواجدت قوات الشرطة بمديرية الأمن بمداخل ومخارج الكورنيش والطرق المؤدية له، ومنعت أي تواجد للسيارات أو المواطنين بالكورنيش.





وتفقد مدير أمن السويس، والقيادات الأمنية أماكن تمركز قوات الشرطة بكورنيش السويس وحدائق الكورنيش وحديقة السويس 1 و 2.



