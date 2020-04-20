محافظ جنوب سيناء: عقد ملكية الشاليه شرط مرور السيارات الملاكى .. فيديو

كل المواطنين التزموا بمنازلهم يوم شم النسيم واتبعوا الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، موضحًا أن الجميع ملتزم بالبيت، مؤكدًا أن الفنادق فارغة والامور مستقرة، موجهًا تحية لشعب جنوب سيناء على التزامها بالحجر الصحى، خاصة اليوم. قال اللوا ء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، إن





محافظ جنوب سيناء ، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسؤليتى" مع الإعلامى احمد موسى، " المذاع على فضائية " صدى البلد" ، أنه كان متخوفا من اقبال المواطنين على شواطئ رأس سدر، لأنها مشهورة بسياحة اليوم الواحد ولكنه فوجئ بانه لا يوجد أى سيارات ولا مواطنين على الشواطئ، مضيفًا أن المواطنين الموجودين بالمدن داخل منازلهم وليسوا على الشواطئ. وأضاف





وأشار إلى انه ليس هناك تدفق سيارات قادمة من القاهرة نهائيًا، ولا أتوبيسات سياحة وصلت المحافظة خلال الأيام الماضية، موضحًا أنه يتم الاطلاع على عقد ملكية الشاليه لصاحب السيارة قبل مروره والتشديد عليه بعدم الخروج للشواطئ والتزام المنازل، مؤكدًا أنه تم التشديد والتنبيه على الفنادق بعدم استقبال مصطافين.





ولفت إلى أنه سيحال الفندق للقضاء فى حالة وقوع أى خطأ، كافتتاح حمام السباحة أو اجراء حفلات بشم النسيم داخل الفندق، وذلك لمنع التجمعات، مؤكدًا أن الفنادق بها عدد بسيط من العاملين لا يتعدى الخمسين فردا.