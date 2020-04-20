امريكا مكنتشي واخدة الموضوع جد.. إحدى العالقات تروي تجربة عودتها لأرض الوطن

قالت جنى هيثم ، احد الطلاب العائدين من امريكا الى مصر ، إن طريق العودة الى مصر عن طريق التواصل مع السفارة المصرية وتم تسهيل الاجراءات لنا والرد السريع .





واضافت جنى هيثم ، منخلال حوارها عبر " سكاى " ببرنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على القناة " الاولى المصرية " ، ان اجراءات مصر الصحية والوقائية تلفت الانتباة .





واشارت الى ان " مصر أخده بالها بشكل كبير اوى عن البلاد الاخرى " ، مضيفة :" أنا وفى امريكا مكنتش حساهم اخدين الموضوع جد " .





وتابعت أنها كانت تشعر بقلق من فكرة الحجر الصحى ولكنها حاظت برعاية كبيرة ، لافته الى ان عددنا كان 200 شخص يتم قياس درجة حرارتنا مرتين يوميًا .





واكدت ان فترة الحجر كانت منظمة ومختلفة ، مشيرًا الى ان امريكا حتى اليوم لم تتخذ قرار حظر المواطنين ، مما دل على ان مصر قادرة على التحكم والتغلب على الفيروس .