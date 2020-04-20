خليك في البيت.. حفل هاني شاكر على قناة وزارة الثقافة بـ يوتيوب الليلة

تبث وزارة الثقافة عبر قناتها على يوتيوب فى التاسعة مساء اليوم الاثنين،من خلال المبادرة الاليكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك حفلا لأمير الغناء العربى، نقيب الموسيقيين، هانى شاكر بمناسبة أعياد الربيع,
ويتضمن الحفل تقديم باقة مختارة من اعمال هاني شاكر الشهيرة منها هو اللى اختار ، حبيب حياتى ، لو قالولك ، كل اللى عرفوا ، انت معايا ، لو رحت بعيد ، قربنى ليك ، لسة بتسألى ، لو بتحب ، نسيانك صعب ، يا ريتك معايا ، على الضحكاية ، معاك وغيرها الى جانب مجموعة من اغانى الطرب العربى .
ويلي الحفل العرض المسرحى بعد الليل من إخراج خالد جلال وبطولة 32 فنانا من خريجى استوديو مواهب مركز الإبداع الفنى ويضم مشاهد متنوعة تتناول عدد من القضايا الاجتماعية من خلال مواقف انسانية تعيد إحياء ذكريات الزمن الجميل وتدعو لاعلاء القيم النبيلة والمبادئ السامية منها تأخر الزواج ، الهجرة غير الشرعية ، الاثار السلبية لموقع التواصل الاجتماعي وغيرها .