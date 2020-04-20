خليك في البيت.. حفل هاني شاكر على قناة وزارة الثقافة بـ يوتيوب الليلة

تبث وزارة الثقافة عبر قناتها على يوتيوب فى التاسعة مساء اليوم الاثنين،من خلال المبادرة الاليكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك حفلا لأمير الغناء العربى، نقيب الموسيقيين، هانى شاكر بمناسبة أعياد الربيع,





و يتضمن الحفل تقديم باقة مختارة من اعمال هاني شاكر الشهيرة منها هو اللى اختار ، حبيب حياتى ، لو قالولك ، كل اللى عرفوا ، انت معايا ، لو رحت بعيد ، قربنى ليك ، لسة بتسألى ، لو بتحب ، نسيانك صعب ، يا ريتك معايا ، على الضحكاية ، معاك وغيرها الى جانب مجموعة من اغانى الطرب العربى .



