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محافظات

محافظ المنيا يتفقد كورنيش النيل ويشٌيد بالتزام المواطنين بالتعليمات .. فيديو وصور

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:15 م
صدى البلد
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ايمن رياض
تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الاثنين، كورنيش النيل، بدءا من منطقة كدوان جنوبا حتى دماريس شمالا، حيث تابع المحافظ التزام المواطنين بالتعليمات الخاصة بعدم النزول خلال أعياد شم النسيم، وذلك تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بتعليق كافة الفاعليات التي تتطلب تجمعات من المواطنين، كإجراء استباقي ضمن الخطة الشاملة للمحافظة لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

 

وأشاد المحافظ بالتزام المواطنين واتباعهم للتعليمات، مؤكدا انها دليل على وعي أهالي المنيا وتقديرهم للظروف الحالية والازمة التي يمر بها الوطن، ودعا المحافظ جميع المواطنين بمواصلة التزامهم بالبقاء في المنزل، وتنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية، حرصا على سلامتهم وامنهم.

 

 وتابع المحافظ مع عدد من الاكمنة الأمنية الموجودة على كورنيش النيل استقرار الحالة العامة، حيث أشاد بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في متابعة تنفيذ التعليمات ، وشدد على عدم السماح بمخالفة القرارات الصادرة، عن مجلس الوزراء، ووجه بالتعامل بكل حسم وقوة مع المخالفين لكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز ومدن المحافظة، بتطبيق القرارات الصادرة بكل حزم بالتوازي مع تنفيذ اعمال الرش والتطهير لكافة المنشآت والشوارع والميادين والأماكن العامة.

 

وكان المحافظ قد قرر الأسبوع الماضي، غلق الكورنيش وجميع المنتزهات والحدائق العامة بنطاق جميع مراكز ومدن المحافظة، مع تعليق جميع الرحلات النيلية .

 

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