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تعليم

إدارة الوافدين تشارك طلاب الجامعات الاحتفال بعيد شم النسيم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:55 م
إدارة الوافدين
إدارة الوافدين
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نهلة الشربيني
وجهت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طلابها للاحتفال بعيد شم النسيم في المنزل وعدم ترك البيت ، قائلة: " شم نسيم سعيد.. احتفلوا في البيت و شاركوا معانا هتقضوا يومكم إزاي" .

كما شاركت الطلاب الاحتفال بعيد القيامة موجهة لهم التهنئة.


ونشرت الإدارة العامة للوافدين عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: "كل سنة وأنتم جميعا بخير...شهر رمضان الكريم أقرب، وإحنا منك بنقرب, عايزين نشوف مهاراتكم وإبداعاتكم. صمم مجسم لفانوس رمضان تدخل بيه مسابقة أجمل فانوس رمضان، وعلي فكرة الفانوس الفايز هيكون هو أكتر فانوس حصل علي أعلي تصويت، كلم أهلك وأصحابك وخليهم يشاركوا في التصويت".​



واستكملت الإدارة: " تقدر تعرض تصميمك علي الصفحة والفانوس صاحب أعلي تصويت هيفوز معانا بجوائز عينية قيمة. أخر ميعاد لإرسال صور التصميمات هيكون 02 /04 الساعة 2 ظ وأخر ميعاد للتصويت يوم 05 /04 الساعة 2 ظ. خلي أصحابك وعائلتك كلهم يصوتوا لك وتكون إنت الفائز" .

إدارة الوافدين تشارك طلاب الجامعات الاحتفال بعيد شم النسيم
إدارة الوافدين تشارك طلاب الجامعات الاحتفال بعيد شم النسيم
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