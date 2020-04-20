وزيرة التضامن: تجهيز مقر اليونسكو بمحافظة المنوفية كعزل صحي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي، حول خطة وجهود تجهيز أماكن العزل الطبي بالتنسيق مع وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، وتناول التقرير عرض المقار التي تم الانتهاء من تجهيزها، وتلك الجاري إتمام تجهيزها.





وأوضحت الوزيرة أن المقار التي يتم تجهيزها تتضمن مدنا جامعية ومراكز شباب ومقار أخرى، بحيث تستقبل حالات ايجابية تعالج من فيروس كورونا لا تعانى من أعراض شديدة، موضحة أن التجهيزات تشمل جميع المفروشات، ونواقص المراتب، والمُستلزمات الشخصية، وثلاث وجبات يومية، ومياه معدنية، وشاشات تليفزيونية، وغيرها من مستلزمات المعيشة، مضيفة أن الوزارة تُساهم كذلك في تغذية القرى المعزولة بالتنسيق مع المحافظين.





وأشارت القباج إلى أن الأماكن التي تم تشغيلها تشمل 9 مقار بالمحافظات بإجمالي طاقة 4305 سريرًا، وهي: المدينة الجامعية بمحافظة الدقهلية بطاقة 2500 سرير، ومركز شباب أبو قير بمحافظة الإسكندرية، بطاقة 400 سرير، والمدينة الشبابية بالطود بمحافظة الأقصر، 140 سريرًا، والمدينة الجامعية بأسيوط 300 سرير، وبيت شباب البلاجات بالإسماعيلية، 75 سريرًا، والمدينة الجامعية بالمنيا، 250 سريرًا، والمركز العلمي للشباب والرياضة بدمياط، 120 سريرًا، والمدينة الجامعية بحلوان بمحافظة القاهرة، 250 سريرًا، والمدينة الجامعية بقنا بمحافظة قنا، بطاقة 270 سريرًا.



