AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرة التضامن: تجهيز مقر اليونسكو بمحافظة المنوفية كعزل صحي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:08 م
نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن
Advertisements
محمود مطاوع
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حول خطة وجهود تجهيز أماكن العزل الطبي بالتنسيق مع وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، وتناول التقرير عرض المقار التي تم الانتهاء من تجهيزها، وتلك الجاري إتمام تجهيزها.

وأوضحت الوزيرة أن المقار التي يتم تجهيزها تتضمن مدنا جامعية ومراكز شباب ومقار أخرى، بحيث تستقبل حالات ايجابية تعالج من فيروس كورونا لا تعانى من أعراض شديدة، موضحة أن التجهيزات تشمل جميع المفروشات، ونواقص المراتب، والمُستلزمات الشخصية، وثلاث وجبات يومية، ومياه معدنية، وشاشات تليفزيونية، وغيرها من مستلزمات المعيشة، مضيفة أن الوزارة تُساهم كذلك في تغذية القرى المعزولة بالتنسيق مع المحافظين.

وأشارت القباج إلى أن الأماكن التي تم تشغيلها تشمل 9 مقار بالمحافظات بإجمالي طاقة 4305 سريرًا، وهي: المدينة الجامعية بمحافظة الدقهلية بطاقة 2500 سرير، ومركز شباب أبو قير بمحافظة الإسكندرية، بطاقة 400 سرير، والمدينة الشبابية بالطود بمحافظة الأقصر، 140 سريرًا، والمدينة الجامعية بأسيوط 300 سرير، وبيت شباب البلاجات بالإسماعيلية، 75 سريرًا، والمدينة الجامعية بالمنيا، 250 سريرًا، والمركز العلمي للشباب والرياضة بدمياط، 120 سريرًا، والمدينة الجامعية بحلوان بمحافظة القاهرة، 250 سريرًا، والمدينة الجامعية بقنا بمحافظة قنا، بطاقة 270 سريرًا.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم أيضًا تجهيز مقر اليونسكو، بمحافظة المنوفية، بطاقة 200 سرير، وفي انتظار بدء التشغيل من مديرية الصحة.  وحول المقار التي مازالت قيد التجهيز، أكدت القباج أنها تشمل 3 مقار بإجمالي طاقة 2680 سريرًا، من بينها اثنان بمحافظة القاهرة، وهما المدينة الجامعية بعين شمس بطاقة 500 سرير، ومؤسسة أهل مصر، بطاقة 180 سريرًا، بالإضافة إلى مقر المدينة الجامعية بسموحة، بمحافظة الإسكندرية، بطاقة 2000 سرير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القباج تفتتح دار فاقدي الرعاية من كبار السن.. صور

القباج تفتتح دار فاقدي الرعاية في بني سويف.. وتسلم ٣٠ دراجة بخارية لذوي الإعاقة

المدينة الشبابية بالطود تستقبل مصابي فيروس كورونا في الأقصر

تجهيز مدينة جامعية جديدة كعزل صحي.. تفاصيل

بتكلفة ٢٥ مليون جنيه.. تجهيز ٦١٨٥ سريرا بالمدن الجامعية ومراكز الشباب لمواجهة كورونا

لاستقبال مصابى كورونا.. التضامن تجهز ٦١٨٥ سريرا بتكلفة ٢٥ مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي.. توفير المواد الغذائية للقرى التي ظهرت بها إصابات ودعم الأسر المتضررة

ترشيحاتنا

فى عيد ميلاد منى حسين .. خريجة هندسة عشقت الرقص فأصبح الإغراء طريقها للشهرة

بأسهل الخطوات.. طريقة تخليل الفسيخ في المنزل

المغرب يسجل حالتي وفاة و135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لا مكان للجهلاء والمتطرفين.. ثاني بيان لوزير الأوقاف لشرح أسباب إقالة متحدث الوزارة

وزير التعليم: امتحانات 2 ثانوي ستنطلق في موعدها بعد 10 أيام .. وهذه هي تفاصيلها

ساحر أوروجواي .. شاهد أبرز مهارات وأهداف سيرينو صفقة الأهلي المنتظرة

AdvertisementS

ماتت أثناء ممارسة الجنس .. تفاصيل وفاة مدمنة عاشرها 6 تجار مخدرات في الجيزة

150 جنيها للموظفين و 80% للمتقاعدين.. تفاصيل زيادة المعاشات والعلاوة الجديدة

مصدر مجهول.. كورونا يقتحم مصانع العاشر ورئيس اتحاد العمال يكشف مفاجأة.. فيديو

البرلمان يزف بشرى للموظفين..علاوة شهرية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أول يوليو

يرمز لـ أسمى المعانى الإنسانية.. السيدة انتصار السيسي توجه رسالة للمصريين حول شم النسيم

خالفوا قرار الأمن.. ضبط 3 أشخاص لتشغيل مركب للرحلات النيلية في المنيا

في هذا الصباح.. 3 بلدان تقرر تخفيف إجراءات الحظر بعد تراجع إصابات كورونا

بسبب تحريض الفتيات.. فحص فيديو حنين على تيك توك

إضافة الأطباء والتمريض المتوفين بكورونا إلى الشهداء.. مشروع قانون

بعد فتحي وحجازي .. لاعب جديد يشعل الصراع بين الأهلي وبيراميدز

الطريق إلى علاج لـ كورونا.. 5 أدوية تتنافس على مواجهة الفيروس اللعين

المغرب يسجل حالتي وفاة و135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة الشيف أحمد عادل.. أطباق مبتكرة لتقديم الفسيخ في شم النسيم

كان عيدا شعبيا يحتفل به المزارعون.. متى بدأ الاحتفال بشم النسيم في مصر؟

هنتغدى إيه.. سلطة رنجة بالخضراوات والطحينة