وزير الشباب والرياضة ضيف أولى حلقات الجائزة لمين.. ومنهم تعلمنا في رمضان

يحل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ضيفا في أولى حلقات برنامج المسابقات الجائزة لمين، ومنهم تعلمنا، اللذان سيبثان طيلة شهر رمضان المبارك الأول على إذاعة الشباب والرياضة والثاني على إذاعة شباب مصر الإلكترونية على بوابة وزارة الشباب والرياضة.





ويقدم البرنامجين الكاتب الصحفي أشرف محمود رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، وتدور فكرة برنامج الجائزة لمين حول جائزتين معنوية ومادية يحصل عليهما الضيف في كل حلقة ويقوم بدوره بإهدائها إلى أفراد أو جهات خدمية مجتمعية بهدف تعزيز ثقافة العطاء والتبرع بين أفراد المجتمع وفي نهاية اللقاء يطرح سؤال على المستمعين لاختيار فائز يحصل على جائزة مالية قدرها خمسمائة جنيه يوميا.





أما برنامج منهم تعلمنا فتقوم فكرته على قيام الضيف بالتحدث عن أحد أساتذته الذين تعلم منهم وتأثر بهم في حياته العملية أو التعليمية أو العامة وماذا تعلم منه دون ذكر اسمه ليكون سؤالا للمستمعين يحصل صاحب الإجابة الصحيحة على جائزة مالية قدرها خمسمائة جنيه يوميا ويهدف البرنامج إلى تقديم القدوة الأجيال الجديدة وتعزيز ثقافة الوفاء .





يذكر أن البرنامجين يأتيان ضمن خطة عمل رقمية كبيرة للثقافة الرياضية عبر صفحتها على وسائل التواصل وبوابة وزارة الشباب والرياضة تنفيذا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحي بالتواصل مع الشباب وكل فئات المجتمع من خلال الأنشطة الثقافية والترفيهية والتعليمية عبر الاون لاين خلال فترة توقف الأنشطة بسبب مكافحة فيروس كورونا.