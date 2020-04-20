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فن

بدون مكياج.. المطربة بوسي تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:02 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشرت المطربة بوسى صورة جديدة من خلال خاصية استوري عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت بوسى بإطلالة بسيطة بدون مكياج معتمدة على الشعر المنسدل لإبراز الإطلالة، ولاقت الصورة ردود أفعال واسعة من متابعيها.

وعلقت بوسى على الصورة "happy easter".

وعلى صعيد آخر احتفلت المطربة بوسي بعيد نجلها بنشر صور لهما من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت بوسي على الصور قائلة: "كل سنه وانت طيب ياقلب ماما من جوه ياروحي وعقلي وحياتي وعيني اللي بشوف بيها عقبال العمر كله يارب واشوفك احسن راجل في الدنيا وتبقي ظهري وسندي بحبك اويييييييي يانور عيني".
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