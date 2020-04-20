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شاهد.. أحمد موسى يعرض صور المواطنين الملتزمين بالمنزل

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:02 م
أحمد موسي يعرض صور
أحمد موسي يعرض صور المواطنين الملتزمين بالمنزل
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آيات أحمد
طالب أحمد موسى من المواطنين بإرسال الصور والفيديوهات من المنازل، احتفالًا بيوم شم النسيم والذى يقضونه لأول مرة بالمنازل وذلك التزامًا بالإجراءات الاحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى " المذاع على قناة صدى البلد، إن صور المواطنين بالمنازل  خلال احتفالهم بيوم شم النسيم بالمنازل،  بالترمس والمسليات، مؤكدًا أن تناول الخضراوات الخضراء مفيد جدًا.

وعرض الإعلامي أحمد موسى، تقرير فيديو من ميدان التحرير ومن أمام المتحف المصري وميدان عبد المنعم رياض ومن محافظات الإسكندرية والقليوبية والجيزة، لافتًا إلى أن الشوارع خالية من المواطنين، وقدم الشكر للمواطنين على الالتزام بالجلوس فى البيت.

وأشار أحمد موسى، إلى أن رجال الأمن متواجدين فى كل مكان وهناك تحركات على جميع الشوارع.


وأوضح أحمد موسى، أن رجال الداخلية يطبقون القانون وقاموا بغلق الكورنيش، مؤكدًا " الناس تتحرك على الكورنيش بس متقفش".

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