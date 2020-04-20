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محافظات

استمرار حملات الرش والتطهير والتعقيم بقرى محافظة المنيا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:54 م
صدى البلد
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ايمن رياض
تواصل مراكز محافظة المنيا تنفيذ الحملات المكبرة لرش وتطهير المنشآت والمباني والشوارع والميادين ، بناء على الخطة التي وضعتها المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد. 

وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن اعمال التطهير والتعقيم مستمرة في انحاء المحافظة، بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والجهات المعنية والمختصين في تنفيذ تلك الأعمال، مع استمرار تنفيذ الحملات التوعوية للمواطنين من خطر الفيروس بجميع أنحاء المحافظة وكيفية الوقاية منها وطرق انتشارها وكيفية مقاومتها.

ونفذت المراكز والمدن عدد من الحملات ،حيث نفذ مركز ابوقرقاص أعمال تطهير وتعقيم بقرية منهرى بالكامل وجميع الشوارع ،بمشاركة وحدة الترصد بالإدارة الصحية ، كما يجري بالتزامن مع تلك الحملات حملات للنظافة ورفع المخلفات وتنفيذ أعمال الإنارة ، وفض جميع التجمعات المخالفة لقرار مجلس الوزراء.

كان المحافظ، قد وجه الاجهزة التنفيذية بتكثيف أعمال الرش والتطهير باستخدام المعدات اللازمة، موكدًا على رؤساء الوحدات المحلية باستكمال خطة التطهير المحددة، وكذا متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بغلق المطاعم والكافيهات وكافة أماكن التجمعات والأسواق الجماعية، ومتابعة غلق قاعات الافراح لمنع أي تجمعات.
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