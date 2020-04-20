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فن

صفية العمري تحتفل بشم النسيم على طريقتها

الإثنين 20/أبريل/2020 - 04:22 م
صفية العامري
صفية العامري
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شيرى نبيل
احتفلت النجمة الكبيرة صفية العمرى بشم النسي حيث كتبت صفية عبر حسابها الشخصي بموفع التواصل الاجتماعي "انستجرام .

وعلقت صفية العمري قائلة: " كل عام و أنتم بخير بمناسبة أعياد شم النسيم و أن شاء الله نحتفل قريبا بانتهاء الوباء و نعود للحياة مجددا".

من ناحية أخرى، انتهت المخرجة روجينا بسالى، من كل مراحل فيلمها " كان لك معايا" الذى كتبت قصته وتخرجه ويقوم ببطولته النجمة الكبيرة صفية العمرى والنجم القدير محمود قابيل، وصمم الأفيش أحمد المصرى وشارك فى كتابة السيناريو مع مخرجته يوسف وجيه ومدير التصوير محمد مطر وديكورأسامة الشناوى وصوت بسام فرحات ومسلم الحسينى ومكساچ إبراهيم عبد العزيز وستايلست يارا سميح وتصحيح ألوان فادى ثروت ومونتاج مها رشدى وموسيقى راجح داود.

الفيلم تجسد من خلاله الفنانة صفية العمرى شخصية مصممة أزياء مصرية يهودية صديقة لسعاد حسنى وهى التى تصمم لها ملابسها وفى نفس الوقت تحب ضابط وهو الشخصية التى يجسدها النجم محمود قابيل، لكن الظروف تمنع زواجهما فيتزوج الضابط وتمر السنوات لكنه يعود إليها بعد فترة زمنية كبيرة ويطلبها للزواج ليستعيد العاشقان حبهما الأول فماذا سيحدث هذا ما سيكشفه الفيلم.
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