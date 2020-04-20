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محافظ الفيوم: عزل أي مناطق يظهر بها حالات إصابة بكورونا فورًا.. فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:52 م
الدكتور أحمد الأنصارى،
الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إن هناك إنضباطا كاملا فى كافة مدن ومحافظات مصر، مشيرا إلى أنه بالفيوم تم التقسيم إلى ثلاث فرق عمل ولم يتم رصد أى مخالفة على الإطلاق وهناك إلتزام كامل من المواطنين.

وأضاف "الأنصارى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسي، أنه لا يوجد إحتفال بأى منطقة عامة أو بالحدائق بالفيوم، موضحا أنه تم غلق جميع الأماكن السياحية والمحال التجارية والمطاعم، حيث أنها تقوم بتوصيل الطلبات للمنازل فقط.

وأشار إلى أنه لا يوجد محاولات من المواطنين ليقوموا بالنزول والتجول بالشوارع وأن لديهم الوعى الكامل بتلك الأزمة، لافتا إلى أن هناك تواجدا كبيرا جدا فى منافذ ومداخل المحافظة والطرق المؤدية للمناطق السياحية، مضيفا إلى أنه لا يوجد رصد لأى حالات رحلات من وإلى الفيوم.

وأفاد أنه حتى الان تقوم المحافظة بإتخاذ كافة الإجراءات المتبعة والتعليمات الخاصة بوزارة الصحة للوقاية من كورونا والتعقيم والتطهير بإستمرار، متابعا أن الحالات المصابة يتم عزلها طبقا لوزارة الصحة، حيث إن الوضع الصحى بالمحافظة حتى الآن مطمئن، مؤكدا أنه كان هناك مبنيين لديهما حالات إصابة وتم عزلهما أربعة أو خمسة أيام وتوصيل الطلبات الغذائية عن طريق فريق خاص بالتضامن الإجتماعى للجمعيات الأهلية.

ولفت أن عدد الحالات حتى الأن فى إزدياد، مؤكدا أن الإجراءات الطبية والإحترازية على الدولة كلها الهدف منها منع الإنتشار وكبح جماحه من أجل التعامل مع الحالات من قبل القطاع الصحى، حيث إن الإلتزام بالإجراءات الإحترازية من المواطنين يساعد كثيرا فى منع إنتشار كورونا.

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