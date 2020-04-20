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محافظات

شاهد.. ماذا فعل مسئولو "برج العرب" لمنع التجمعات بالحدائق

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:54 م
حدائق ومتنزهات برج
حدائق ومتنزهات برج العرب
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أحمد عبد العزيز
قال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة في الإسكندرية، إنه جرى غمر الحدائق والمسطحات الخضراء المفتوحة بالمياه لمنع تواجد المواطنين.

وأشار بدوي، إلى الدفع بدوريات متحركة واكمنة ثابتة بكافة أحياء المدينة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية له، اليوم الاثنين، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، رافقها خلالها كل من العقيد حازم عطية مأمور، قسم شرطة برج العرب، وقيادات شرطة التعمير.

وأشاد رئيس جهاز برج العرب، في تصريحات له، باستجابة أهالي المدينة بتعليمات الحكومة بعدم الخروج والتزام المنازل خلال شم النسيم وأعياد الربيع.
شاهد.. ماذا فعل مسئولو "برج العرب" لمنع التجمعات بالحدائق
شاهد.. ماذا فعل مسئولو "برج العرب" لمنع التجمعات بالحدائق
شاهد.. ماذا فعل مسئولو "برج العرب" لمنع التجمعات بالحدائق
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