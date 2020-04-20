شاهد.. ماذا فعل مسئولو "برج العرب" لمنع التجمعات بالحدائق

وأشار بدوي، إلى الدفع بدوريات متحركة واكمنة ثابتة بكافة أحياء المدينة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك خلال جولة ميدانية له، اليوم الاثنين، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، رافقها خلالها كل من العقيد حازم عطية مأمور، قسم شرطة برج العرب، وقيادات شرطة التعمير.





