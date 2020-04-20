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محافظات

لأول مرة.. شواطئ القصير خالية من المواطنين في شم النسيم..صور

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:56 م
شواطئ القصير خالية
شواطئ القصير خالية من المواطنين
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إبراهيم جادالله

شهدت شواطئ مدينة القصير بالبحر الأحمر لأول مرة لها ، خلوا تاما من المواطنين في شم النسيم، وذلك تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء بغلق الشواطئ، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.


وأكد اللواء سعد البدرى، رئيس مدينة القصير، أن الوحدة المحلية، رفعت درجة الاستعداد القصوى مسبقًا لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ ، مؤكدا على أن تم تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة، للرقابة كافة الشواطئ بالمدينة، والاستعداد لاى طارئ، ومراقبة أى تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين.

 

وأشار رئيس المدينة إلى أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فى هذا اليوم، مؤكدا أن تلك القرارات جاءت لصالح المواطنين، للحفاظ على سلامتهم.

 

وأوضح رئيس مدينة القصير، أن الوحدة تواصلت مع الأجهزة التنفيذية ورجال الشرطة، لمتابعة الشواطئ بصفة مستمرة، موجها بضرورة المرور على المحلات التجارية والحرفية، للتأكيد على غلقها اليوم، وأهاب رئيس المدينة بالمواطنين عدم النزول وترك منازلهم وعدم التواجد فى اى تجمعات، حفاظا على صحتهم، مناشدا الأهالى بالوقوف مع أجهزة الدولة، لحين انتهاء الازمة.

 

كان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا رقم 923 لسنة 2020 والذى يشمل عدة مواد أبرزها غلق المحال التجارية والحرفية أمام الجمهور على مدار يوم الإثنين الموافق ٢٠ من الشهر الجارى وإغلاق جميع الشواطئ والحدائق وأماكن المنتزهات ومن يخالف سيطبق عليه، عقوبة الحبس وغرامة لاتتجاوز أربعة آلاف جنيه.

 

وكان حذر مجلس مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر ، مواطنى المدينة وأصحاب المحال التجارية، من عدم مخالفة قرارات مجلس الوزراء ، والتأكيد على غلق المحال التجارية بالمدينة ، وكذلك توقف وسائل الموصلات العامة بالمدينة .

 

كما أكد مجلس المدينة عبر الصفحة الرسمية لمجلس مدينة القصير، أن اللواء سعد البدري، رئيس المدينة ، أكد على المرور على الشواطئ العامة والخاصة للتأكد من غلقها ، كذلك إخطار الفنادق السياحية الواقعة بنطاق المدينة للتأكد من غلق شواطئها وعدم التجمعات
لأول مرة.. شواطئ القصير خالية من المواطنين في شم النسيم..صور
لأول مرة.. شواطئ القصير خالية من المواطنين في شم النسيم..صور
لأول مرة.. شواطئ القصير خالية من المواطنين في شم النسيم..صور
لأول مرة.. شواطئ القصير خالية من المواطنين في شم النسيم..صور
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