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تعليم

قرارات جديدة بجامعة قناة السويس بشأن الامتحانات العلمية والسنوات النهائية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:53 م
جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
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انجي هيبة
أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أنه تم الإنتهاء من رفع أكثر من ٩٣٪ من المقررات عبر المنصات الإلكترونيه المختلفة حيث تم رفع 1907 مقررات لمرحلة البكالوريوس و1117 مقررا للدراسات العليا.

وأشارت إلى أنه يتم إعداد تقرير يومي عن سير عملية التعليم عن بعد وذلك تماشيا مع خطة الجامعة للدراسة بمنظومة التعليم عن بعد كما يتم التواصل المباشر بين الطلاب واعضاء هيئة التدريس بنسبة تفاعل تصل الي ٨٠٪ بالإضافة إلى العمل علي رصد أي معوقات تعطل عمل منظومة التعليم من بعد، وحلها بشكل سريع وفعال من أجل تلقي الطلاب عملية تعليمية جيدة .

جاء ذلك أثناء اجتماعرئيس الجامعة بمجلس العمداء الطارئ بالجامعة عبر الفيديو كونفرنس بمشاركة الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة وعمداء كليات الجامعة.

وناقش الاجتماع آليات تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات والتي أعلنها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم السبت الموافق ١٩ ابريل.

وقالت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة إنه تم وضع مجموعة من الخطوط العامة التي سيتم العمل من خلالها وهي نهاية المحاضرات بمنظومة التعليم عن بعد يوم الخميس الموافق ٣٠ ابريل ٢٠٢٠.

وأضافت انه سيتم تقييم الطلاب فى سنوات النقل من خلال تقديم مشروع بحثى للطلاب ويتم اعلان تفاصيل معايير البحوث بحد اقصى يوم ٧ مايو ٢٠٢٠ ويقوم كل استاذ مقرر باختيار مشروعات بحثية ويتم عرض موضوعات أبحاث مقررات الفرقة على الطلاب ويختار منها الطالب المشروع البحثي لكل مقرر علي أن يبدأ تسليم الأبحاث ٣١ مايو ٢٠٢٠ ولمدة اسبوع ينتهى في ٧ يونيه ٢٠٢٠. 

وبالنسبة للامتحانات العملية بالكليات التي تضم جانب عملي أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلفى أنه يتم تأجيل الامتحانات العملية إلى ما بعد تعليق الدراسة و لا تضاف درجاتها للطالب ويعطى فرصة للطلاب لاستكمال اجزاء التدريب العملى قبل عقد الامتحانات العملية.

وعن السنوات النهائية أضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه سيتم تأجيل الامتحانات لحين انهاء فترة تعليق الدراسة و يتم اعداد جدول لكل كلية علي ان يعطى فرصة اسبوعان من نهاية تعليق الدراسة للمراجعات للطلاب يبدأ بعدها الامتحانات.
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