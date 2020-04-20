خلو الحدائق والمتنزهات من المواطنين في شم النسيم بالوادي الجديد

خلت جميع الحدائق والمتنزهات والمماشي السياحية ومراكز الشباب من المواطنين بالوادى الجديد بعد إعلان المحافظة إلغاء الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم ضمن الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.





وقرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إيقاف تشغيل جميع آبار مياه الري (الحكومية - الأهالي) اليوم الإثنين وحتى صباح غد، الثلاثاء، وذلك حفاظاََ على سلامة المواطنين ومنع التجمعات بالمناطق المجاورة لهذه الآبار.





وأكد الزملوط غلق جميع الأماكن العامة من ساحات وحدائق عامة والتعامل الحاسم من الجهات الأمنية مع هذه التجمعات على مستوى المحافظة، وذلك بناء على القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.





ووجه بمرور لجان من الجهات الأمنية ورؤساء القرى ومسئولي الري، للتأكد من عدم تشغيل الآبار والالتزام بالقرار.