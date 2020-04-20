AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

خلو الحدائق والمتنزهات من المواطنين في شم النسيم بالوادي الجديد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:57 م
صدى البلد
Advertisements
منصور ابوالعلمين

خلت جميع الحدائق والمتنزهات والمماشي السياحية ومراكز الشباب من المواطنين بالوادى الجديد بعد إعلان المحافظة إلغاء الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم ضمن الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.


وقرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إيقاف تشغيل جميع آبار مياه الري (الحكومية - الأهالي) اليوم الإثنين وحتى صباح غد، الثلاثاء، وذلك حفاظاََ على سلامة المواطنين ومنع التجمعات بالمناطق المجاورة لهذه الآبار.


وأكد الزملوط غلق جميع الأماكن العامة من ساحات وحدائق عامة والتعامل الحاسم من الجهات الأمنية مع هذه التجمعات على مستوى المحافظة، وذلك بناء على القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.


ووجه بمرور لجان من الجهات الأمنية ورؤساء القرى ومسئولي الري، للتأكد من عدم تشغيل الآبار والالتزام بالقرار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منع احتفالات شم النسيم. . المنوفية تتخذ إجراءات حاسمة لمواجهة كورونا

لمنع التجمعات.. إيقاف تشغيل آبار المياه بالوادي الجديد في شم النسيم

في شم النسيم.. كورنيش بنها يخلو من المواطنين وغلق الحدائق والمتنزهات

حضرت كورونا وغاب المواطنون .. شم النسيم بلا احتفالات وغلق الكورنيش والحدائق

محافظ القليوبية يتفقد كورنيش بنها وكفر شكر لمتابعة قرارات شم النسيم.. صور

شاهد شم النسيم في المنوفية.. شوارع خالية وحدائق ومتنزهات مغلقة

ترشيحاتنا

وزير التعليم: امتحانات 2 ثانوي ستنطلق في موعدها بعد 10 أيام .. وهذه هي تفاصيلها

رشاقة وكمامة.. هيفاء وهبي ووالدتها تخطفان الأنظار في ظهور نادر.. فيديو

العمالة خط أحمر .. قرار مهم من تركي آل الشيخ

ساحر أوروجواي .. شاهد أبرز مهارات وأهداف سيرينو صفقة الأهلي المنتظرة

البرلمان يزف بشرى للموظفين..علاوة شهرية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أول يوليو

بسبب تحريض الفتيات.. فحص فيديو حنين على تيك توك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنف في باريس.. مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة .. شاهد

لتهدئة القولون بعد تناول الفسيخ.. احرص على تناول مشروب البابونج والمرمرية والينسون

على طريقة الشيف أحمد عادل.. أطباق مبتكرة لتقديم الفسيخ في شم النسيم