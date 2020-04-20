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اقتصاد

الإسكان تفتح باب الحجز لـ1359 شقة بمشروع JANNA في 6 مدن الأحد المقبل

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:58 م
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يوم الأحد المقبل في فتح باب الحجز لـ١٣٥٩ وحدة سكنية دور (أرضى – أخير) بـ مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بـ٦ مدن جديدة. 

والمدن المتاح بها الوحدات هي : (٦ أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق). 

وأوضح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري. 

وأشار الوزير، إلى أن شروط الطرح، وأسلوب واجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإليكتروني (www.hdb–reservation.com). 

والوحدات المطروحة تتراوح مساحاتها بين 100 و150 مترا مربعا، وتبدأ الأسعار من 6 آلاف جنيه للمتر تقريبا، وتتضمن الشروط إمكانية السداد علي أقساط متفاوتة لمدد تصل إلى 7 سنوات، كما تدرس الوزارة إضافة إمكانية التقسيط بنظام التمويل العقاري وفقا لمبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري بفائدة 10٪.
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