بعد استغاثة الأهالى.. فض سوق عزبة الشوكة بدمنهور

قامت إدارة الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بفض سوق عزبة الشوكة بدائرة المركز، وذلك بعد شكاوى الأهالى من إقامة السوق على الرغم من تحذيرات منع الأسواق للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قد شدد على منع إقامة الأسواق العمومية والعشوائية والتجمعات تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء فى إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



