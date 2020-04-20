الحرية المصري بالإسماعيلية يوزع 1500 كرتونة سلع غذائية على المتضررين من كورونا

قامت أمانة حزب الحرية المصرى بمحافظة الإسماعيلية بدعم وإشراف الأمين العام للمحافظة المهندس أحمد نصرالله بتوزيع ١٥٠٠ كرتونة من السلع الغذائية وتسليمهم للأسر المتضررة والأشد احتياجًا.





وقال " نصر الله " إن أمانة الحزب بالإسماعيلية مستمرة فى تنفيذ خطة الحزب التى وضعها برئاسة الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا والاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم وذلك مساهمة من حزب الحرية المصرى فى دعم الجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الاعباء المعيشية عن أهالينا من الأسر الأكثر احتياجا والعمالة المؤقتة التى تضررت من فيروس كورونا.





ووجه المهندس أحمد نصر الله التحية والتقدير للقادرين من أعضاء وكوادر حزب الحرية المصرى ومن أهالى وجماهير محافظة الإسماعيلية الذين ساهموا مع الحزب فى اعداد وتوزيع السلع الغذائية على الاسر الاكثر احتياجا والعمالة المؤقتة ، مؤكدا ان هناك تفاعلا كبيرا من جماهير الاسماعيلية مع جميع مبادرات الحزب داخل المحافظة.