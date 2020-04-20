AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

شم النسيم أقدم عيد فى العالم.. تعرف على سر التسمية وارتباطه بالفسيخ والبيض

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:47 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى

يحتفل المصريون اليوم  الإثنين بعيد "شم النسيم" وهو أحد أعياد مصر الفرعونية، والعيد لم يكن له صفة دينية، وبذلك فهو أقدم عيد غير ديني مستمر حتى الآن في العالم، يعد عيد شم النسيم على قائمة الأعياد الزراعية الكونية في الدولة المصرية القديمة، واصطبغ بمرور الوقت بصبغة اجتماعية ذات صلة بالطبيعة.

ويعود أصل تسمية "شم النسيم" كما يتضح من اسمه "شمو" في اللغة المصرية القديمة، الهيروغليفية، وهي نفس الكلمة التي أطلقها المصريون القدماء على فصل الصيف، وتحمل أيضا معنى "الحصاد". وتحولت الكلمة إلى "شم" في اللغة القبطية، التي تعد مرحلة متأخرة من الكتابة المصرية القديمة، لكن بأحرف يونانية.

في حين يرى بعض المتخصصين في اللغة المصرية القديمة أن لفظ "شم النسيم" ينطوي على تركيب لغوي كامل في اللغة المصرية القديمة هو "شمو (حصاد)- ان (ال)- سم (نبات)"، في دلالة واضحة على عدم تحريف الاسم المصري الأصلي بإدخال كلمة "نسيم" العربية، التي يعرفها المعجم بأنها "ريح لينة لا تحرك شجرا"، للإشارة إلى اعتدال الجو ومقدم فصل الربيع.

واختلف العلماء في تحديد بداية واضحة ودقيقة لاحتفال المصريين بعيد "شم النسيم"، فمنهم من رأى أن الاحتفال بدأ في عصور ما قبل الأسرات، بحسب تقسيم تاريخ مصر القديم. ورأى آخرون أنه يرجع إلى عام أربعة آلاف قبل الميلاد، إلى أن استقر أغلب الرأي على اعتبار الاحتفال الرسمي به في مصر قد بدأ عام 2700 قبل الميلاد، مع نهاية عصر الأسرة الثالثة وبداية عصر الأسرة الرابعة

واعتبر المصريون القدماء عيد "شم النسيم" بعثا جديدا للحياة كل عام، تتجدد فيه الكائنات وتزدهر الطبيعة بكل ما فيها، كما اعتبروه بداية سنة جديدة "مدنية"، غير زراعية، يستهلون به نشاطهم لعام جديد. وكانت الزهور وانتشار الخضرة بشيرا ببداية موسم الحصاد، فكانوا يملأون مخازن الغلال بحصاده، ويقدمون للإله الخالق خلال طقوس احتفالية سنابل القمح الخضراء، في دلالة رمزية على "الخلق الجديد" الدال على الخير والسلام. 

وحرص المصري القديم على أن تضم قائمة طعامه في "شم النسيم" عددا من الأطعمة، من بينها أطعمة أساسية كالبيض، والسمك المملح (الفسيخ)، والبصل، والخس، والحُمص الأخضر (الملانة).

وترمز البيضة إلى التجدد وبداية خلق جديد في العقيدة الدينية المصرية، فهي منشأ الحياة، وقناة خروج أجيال من الكائنات، وأصل كل خلق، ورمز كل بعث، وحرص المصري على تناول السمك المملح (الفسيخ) في هذه المناسبة مع بداية تقديسه نهر النيل، الذي أطلق عليه "حعبي" بدءا من عصر الأسرة الخامسة، فضلا عن ارتباط تناوله بأسباب عقائدية تنطوي على أن الحياة خُلقت من محيط مائي أزلي لا حدود له، خرجت منه جميع الكائنات، أعقبه بعث للحياة ووضع قوانين الكون، وأولى المصريون أهمية كبيرة لتناول نبات البصل، الذي أطلقوا عليه اسم "بصر"، خلال الاحتفال بعيد "شم النسيم" اعتبارا من عصر الأسرة السادسة، لارتباطه بأسطورة قديمة تحدثت عن شفاء أمير صغير من مرض عضال عجز الأطباء عن علاجه، وكان البصل سببا في الشفاء.

كما حمل تناول المصري القديم لنبات الخس في هذه المناسبة دلالة رمزية وعقائدية أخرى، لارتباط هذا النبات بالإله "مين"، إله الخصوبة والتناسل، أما الحمُص الأخضر، المعروف باسم "الملانة"، فقد عرفته عصور الدولة القديمة، وأطلق عليه المصريون اسم "حور-بك"، وكان يحمل دلالة عقائدية على تجدد الحياة عند المصري.

شم النسيم أقدم عيد فى العالم.. تعرف على سر التسمية وارتباطه بالفسيخ والبيض
شم النسيم أقدم عيد فى العالم.. تعرف على سر التسمية وارتباطه بالفسيخ والبيض
شم النسيم أقدم عيد فى العالم.. تعرف على سر التسمية وارتباطه بالفسيخ والبيض
شم النسيم أقدم عيد فى العالم.. تعرف على سر التسمية وارتباطه بالفسيخ والبيض
شم النسيم أقدم عيد فى العالم.. تعرف على سر التسمية وارتباطه بالفسيخ والبيض
شم النسيم أقدم عيد فى العالم.. تعرف على سر التسمية وارتباطه بالفسيخ والبيض
شم النسيم أقدم عيد فى العالم.. تعرف على سر التسمية وارتباطه بالفسيخ والبيض
شم النسيم أقدم عيد فى العالم.. تعرف على سر التسمية وارتباطه بالفسيخ والبيض
شم النسيم أقدم عيد فى العالم.. تعرف على سر التسمية وارتباطه بالفسيخ والبيض
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شم النسيم.. هل ذكر في القرآن الكريم؟.. اعرف الإجابة

قصة عيد شم النسيم ودور عمرو بن العاص في مواصلة الاحتفال به

وسيم السيسي: أجراس الملانة طريقة احتفال القدماء المصريين بشم النسيم

سر تسميته بهذا الاسم.. حكاية تقديس الفسيخ وارتباطه بأقدم عيد شعبى.. صور

منذ القدم.. لماذا يتناول المصريون الفسيخ والبيض فى شم النسيم؟

أصل تسمية شم النسيم بهذا الاسم.. ومظاهر احتفال المصريين القدماء به

ترشيحاتنا

بغناء الترانيم والتواشيح خلال عزل كورونا.. مينا نبيل ملاك رحمة بصوت من السماء.. فيديو

منذ القدم.. لماذا يتناول المصريون الفسيخ والبيض فى شم النسيم؟

في ذكرى رحيله.. سبب وفاة الفنان إبراهيم يسري

إصابة 12 عاملا في شركة لافاش كيري بفيروس كورونا

هل تأخير الغسل من الجنابة إلى بعد الفجر يبطل الصوم.. دار الإفتاء تجيب

بدأنا التجارب.. مستشار الرئيس يفجر بشرى سارة عن علاج كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أوف شولدر.. منى ممدوح تشعل السوشيال ميديا في عيد شم النسيم

بتكاليف بسيطة .. الشيف أحمد عادل يقدم الرنجة بـ 3 وصفات جديدة

شم النسيم أقدم عيد فى العالم.. تعرف على سر التسمية وارتباطه بالفسيخ والبيض