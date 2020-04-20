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محافظات

بعدما تم شفاؤه.. خروج متعاف جديد من كورونا بالحجر الصحي في قها

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:43 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

أعلن مستشفى قها المركزي خروج متعاف جديد من فيروس كورونا بعد تماثله للشفاء ويدعى رمضان بندار مقيم بمحافظة الشرقية بعد تمام شفائه من فيروس كورونا لترتفع عدد الحالات التي غادرت المستشفى إلى 76 حالة على مدى الأيام الماضية.


ووجه المتعافي الجديد الشكر للفريق الطبي في المستشفى مؤكدا أنه وجد عناية فائقة داخل المستشفى خلال فترة العلاج مشيرا إلى أنه شعر بدور برد في بداية المرض وعندما نقل للحميات اكتشفوا أنه مصاب بكورونا ولكنه فوجئ بمستوي الخدمة المقدمة في مستشفي العزل.


وقال بندار إن ما شاهدناه من الفريق الطبي بالمستشفى يعد رمزا للرحمة فهم لم يقدموا العلاج الطبي فقط وإنما علاج نفسي كان له بالغ الأثر في تحسن حالتي وحالات المرضى الآخرين.


من جانبها أكدت الدكتورة سعاد حتاتة نائب مدير المستشفى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق


وقالت إن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري تطبيقا لبروتوكول العلاج المصري الذي أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.


وأضافت أن المستشفي لا يعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، مشيرة إلى أنه لايوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفي والمصابين يحصلون على أدوية مضادة لفيروس كورونا جميعها متوفرة.

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