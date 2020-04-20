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فن

من داخل الجيم.. أحدث ظهور لـ محمد إمام عبر انستجرام

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:48 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر الفنان محمد إمام صورة جديدة من خلال خاصية استورى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر محمد إمام من داخل الجيم ونالت الصورة إعجاب كبير من متابعيه عبر انستجرام.

وشارك محمد إمام في بطولة فيلم " لص بغداد"، مع كل من ياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن"توته" وأمينة خليل وأحمد العوضي وبيومي فؤاد وأحمد رزق، وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن فيلم لص بغداد حقق نجاحا كبيرا منذ افتتاحه يوم 22 يناير في السينمات المصرية، حيث اقتربت إيراداته من 10 ملايين في أقل من أسبوع.
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