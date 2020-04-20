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فن

كل سنة وكلنا بخير وسلام.. لطيفة تهنئ متابعيها بشم النسيم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:41 م
صدى البلد
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شروق حمدى
هنأت الفنانة لطيفة التونسية متابعيها بعيد شم النسيم من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.

وقالت لطيفة من خلال تغريدتها "كل سنه و انتم طيبين .. كل #شم_نسيم و كلنا بخير و امن و امان و سلام".

وعلى صعيد آخر غرَّدت الفنانة التونسية، لطيفة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".

وقالت لطيفة من خلال تغريدتها "حبايبي .. عشان كلنا في البيت .. هغنيلكم من البيت .. اختاروا الاغاني .. جديدة او قديمة وهغنيهالكم من البيت كل يوم".

وأضافت لطيفة من خلال تغريدتها "واكتر اغاني اخترتوها كل يوم هغني منهم اغنية هغنيهالكم لايڤ".

وطرحت لطيفة، مؤخرًا، أغاني البومها الجديد "أقوى واحدة"، كان من بينها كل من، أغنية "في الأحلام"، و"خاصمني ماشي"، و"أنت ياه"، و"ملكة بيك"، وغيرها من الأغاني.

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