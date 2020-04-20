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ديني

رمضان 2020 .. الإفتاء: لعل الله أراد أن يخلو العبد في عبادته فتزول همومه

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:41 م
رمضان 2020 .. الإفتاء
رمضان 2020 .. الإفتاء له طعم آخر
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أمل فوزي
قالت دار الإفتاء المصرية، إن شهر رمضان هذا العام فرصة جيدة كي نتعلم كل ما يقوي الروابط الأسرية، فنجتمع على طاعة واحدة، تقربنا إلى خالقنا بقلوب صافية.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن شهر رمضان هذا العام له طعم آخر خلاف ما مضى، لعل الله أراد أن يخلو العبد في عبادته من كل وسائل الاتصال، ليجتمع في خلوته مع العزيز الغفار، فتزول عنه الهموم والأكدار.

وأضافت أنه أيامًا معدودات؛ لكنها فيها عظيم النفحات الربانية، مستشهدة بقول الله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ(184﴾» من سورة البقرة.

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أعلنت أنه سيتم استطلاع هلال شهر رمضان 2020  بعد غد الأربعاء الموافق 29 من شهر شعبان لعام 1441 هجريا و22 أبريل لعام 2020 ميلاديًا، ليفصلنا عن شهر رمضان نحو  ثلاثة أيام أو أقل ، كم يوم باقي على رمضان 2020 ،  فيمكن القول أنه وفقا للتقويم الهجرى والحسابات المبدئية، باقى  على رمضان 2020 حوالى 3 أيام على شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريا.

وأكدت «الإفتاء»، أنها المسئولة عن استطلاع الهلال وإعلان بداية الشهور، وسيتم عمل بث مباشر على الصفحة ليعلن المفتي نتيجة الاستطلاع، منوهة بأنه يستحب عند رؤية الهلال، ترديد دعاء رؤية الهلال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إِذا رأى الهِلالَ، قال: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ» (سنن الدرامي؛ برقم: [1697]).

وقررت دار الإفتاء إلغاء احتفال رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجريًا، والذى مقرر له  وذلك ضمن إجراءات الوقاية للدولة فى ظل سعيها للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، ومنع التجمعات والمؤتمرات، حيث سيتم الاكتفاء ببيان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، من مكتبه فى دار الإفتاء المصرية.
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