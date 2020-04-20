رمضان 2020 .. الإفتاء: لعل الله أراد أن يخلو العبد في عبادته فتزول همومه

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن شهر رمضان هذا العام فرصة جيدة كي نتعلم كل ما يقوي الروابط الأسرية، فنجتمع على طاعة واحدة، تقربنا إلى خالقنا بقلوب صافية.





وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن شهر رمضان هذا العام له طعم آخر خلاف ما مضى، لعل الله أراد أن يخلو العبد في عبادته من كل وسائل الاتصال، ليجتمع في خلوته مع العزيز الغفار، فتزول عنه الهموم والأكدار.





وأضافت أنه أيامًا معدودات؛ لكنها فيها عظيم النفحات الربانية، مستشهدة بقول الله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ(184﴾» من سورة البقرة.





وكانت دار الإفتاء المصرية ، قد أعلنت أنه سيتم استطلاع هلال شهر رمضان 2020 بعد غد الأربعاء الموافق 29 من شهر شعبان لعام 1441 هجريا و22 أبريل لعام 2020 ميلاديًا، ليفصلنا عن شهر رمضان نحو ثلاثة أيام أو أقل ، كم يوم باقي على رمضان 2020 ، فيمكن القول أنه وفقا للتقويم الهجرى والحسابات المبدئية، باقى على رمضان 2020 حوالى 3 أيام على شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريا.