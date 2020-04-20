فيديوجراف.. صيام آخر يوم في شهر شعبان

حسمت دار الافتاء المصرية الجدل حول صيام اخر يوم في شهر شعبان باعتباره يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شهر شعبان، الذي وقع الشك فيه هل هو من شعبان؟ أو من رمضان؟.





واكدت ان صيام يوم الشك يكون في اربع حالات فقط ولا يجوز صيامه في غيرها .





لفتت إلى أن شهر شعبان تهيئة لرمضان فيجب استغلاله جيدًا، داعيًا الجميع إلى المواظبة على التصدق في هذا الشهر مع الصيام، كما أن شهر شعبان يغفل عنه كثير من الناس، وقد نبهنا إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث وقع فيه الخير للمسلمين من تحويل القبلة ففيه عظم الله

. نبينا واستجاب لدعائه

. ونستعرض المزيد من التفاصيل عن الحالات التي يجوز فيها صيام يوم الشك وهو اخر يوم في شهر شعبان من خلال الفيديوجراف التالي











