بعد تناول فسيخ شم النسيم .. يجب فعل 3 أشياء للتخلص من السموم

يعتبر شم النسيم من الأعياد التاريخية لدى قدماء المصريين فدائما ما يحرصون على الاحتفال به منذ قديم الزمن ويقومون بتلوين البيض وتناول الفسيخ والملوحة والتحليه بالتوت البري، ويذهبون للحدائق للتنزه.
وبعد الاستمتاع بتناول الفسيخ يجب غسل يديك بالصابون، وفركها يديك جيدًا بملعقة من القهوة لمدة دقيقتين ثم افركي يديك جيدا بالليمون، واحرصي على فرك أظافرك أيضا.
من المهم تناول الخضروات والفواكه الطبيعية التي تعمل على تنظيف الجهاز الهضمي، والتخلص من اى سموم من الممكن أن تكون داخل الجسم والتي تسبب رائحة فم كريهة.
وتناول عصير البقدونس بعد وجبة الفسيخ يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة، وكما أنه من الممكن مضغ القليل من أوراق البقدونس، التي تحتوي على مادة الكلوروفيل يساعد على التخلص من البكتريا والسموم داخل الفم.
وبعد الاستمتاع بتناول الفسيخ يجب غسل يديك بالصابون، وفركها يديك جيدًا بملعقة من القهوة لمدة دقيقتين ثم افركي يديك جيدا بالليمون، واحرصي على فرك أظافرك أيضا.
من المهم تناول الخضروات والفواكه الطبيعية التي تعمل على تنظيف الجهاز الهضمي، والتخلص من اى سموم من الممكن أن تكون داخل الجسم والتي تسبب رائحة فم كريهة.
وتناول عصير البقدونس بعد وجبة الفسيخ يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة، وكما أنه من الممكن مضغ القليل من أوراق البقدونس، التي تحتوي على مادة الكلوروفيل يساعد على التخلص من البكتريا والسموم داخل الفم.