بدون إصابات حتى الآن.. كيف نجت قرية مصرية بمركز أجا من خطر كورونا ؟.. صور

ثلاثون يوما مرت على إتباع قرية صغيرة بمحافظة الدقهلية للروتين الخاص بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) إيمانا بمبدأ «الوقاية خير من العلاج»، تعاون الأهالي منذ بداية الأزمة كـ يد واحدة لرش وتعقيم القرية من المباني للمساجد للشوارع فضلا عن تعقيم الآلات والماكينات المستخدمة في الزراعة مع اتخاذ كل فرد الاحتياطات اللازمة للوقاية بشكل فردي، وتتم عملية التعقيم يوما بعد يوم.





قرية «كفر عوض السنيطة» واحدة من القرى الـ 62 لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، الذي اتخذ أهلها خطوات مبكرة للوقاية من الفيروس المستجد، كالتعقيم المستمر وإقامة بوابة تعقيم على مدخل القرية الأساسي للمارة، بداية تعقيمها المستمر ترجع إلى اتفاق أهالي القرية في التاسع عشر من مارس الماضي على التعاون لرش المساجد وتعقيمها وكان ذلك قبل القرار المتبع بمنع الصلاة في المساجد أو تجمعات، تواصل «صدى البلد» مع عبدالله السيد واحد من ابناء القرية وأحد المشاركين في عملية التعقيم.





اقترح هذه الفكرة إبراهيم المنسي أحد ابناء القرية، وفي التعليقات أبدى كل شخص ما الذي يستطيع أن يقدمه للمشاركة، نظرا لأن عمليات التعقيم تتم بالجهود الذاتية، واتفقوا على الاجتماع يوم الجمعة في الساعة الثامنة صباحا، ثم عدلوا التوقيت ليصبح أول يوم للتعقيم هو مساء الخميس التاسع عشر من مارس بعد صلاة العشاء، على حد وصف عبدالله.





اجتمع مجموعة من الشباب والمزارعين الذين يملكون آلات للرش بالرزاز وكان من ضمنهم، إبراهيم جارودة، مصطفى حجاز، ومحمود مصطفى، ومحمد وعبدالله السيد الشقيقين توليا مهمة الرش، وبدء التعقيم بالمسجد الشرقي، الشئون الاجتماعية، السنترال ثم أبواب جميع المنازل في القرية.





استمرت جهودهم بوضح بوابة تعقيم آلي للمارة وكل من يدخل القرية. تحولت البلدة الصغيرة إلى منزل واحد، بجهود كل من يستطيع المشاركة في تعقيمه وخلوه من الفيروسات التاجية، وتمت عملية التعقيم من خلال تخفيف الكلور بالمياه وفقا للنسب التي أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان المصرية، و





بعض ابناء القرية الذين لم يستطيعوا المساعدة بشكل ميداني، قرروا تقديم الدعم ولاتبرع بالمواد اللازمة، وتبرع أحمد فتحي من ميت فضاله ب100 لتر كلور، تبرع محمد أبو الغيط بـ ستيل تومر و60 لتر كلور، ونفس الكمية تبرع بها ايهاب جبر، ونفس الكمية تبرع بها محمد ابو الغيط، وتبرع عبدالله بأقنعة الوجه (الكمامات) للقائمين بأعمال التعقيم والتطهير.