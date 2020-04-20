استثناء جديد لقرار الحظر.. تفاصيل

وافق محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الاثنين، على استثناء ورش إصلاح الإطارات "الكاوتش" والنجارة للعمل في فترة الحظر.

أكد رئيس الوحدة الملحية لمركز الخارجة بالوادي الجديد، المهندس مجدي حسن الطماوي، موافقة محافظ الإقليم، على مد فترة العمل لورش إصلاح الإطارات " الكاوتش" بعد فترة الحظر ليستمر عملها حتى الساعة 8 مساء بدلا من الساعة 5 مساء بما ذلك أيام الجمعة والسبت.





أضاف مجدي، أن محافظ الإقليم، وافق على مد فترة العمل لورش النجارة للعمل بعد فترة الحظر حتى الساعة العاشرة مسًاء يوميًا بما في ذلك أيام الجمعة والسبت.

ولفت مجدي، إلى تكليف محافظ الإقليم، بإعداد خطاب رسمي لمديرية الامن لتنفيذ قرار استثناء ورش النجارة وإصلاح الإطارات على الفور.

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