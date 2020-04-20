كورونا يحظر شم النسيم هذا العام.. حضر المسئولون وغاب المواطنون.. الحدائق مغلقة بالأقفال والأهالي في منازلهم

- المحافظون يتفقدون الحدائق والمتنزهات للتأكد من تنفيذ قرارات الحظر

- شواطئ مدينة الغردقة تخلو لأول مرة لها من المواطنين

- متابعة مستمرة على مدار اليوم بالمنصورة للتأكد من تطبيق قرار الغلق

- شواطئ ومتنزهات الإسكندرية خالية من الرواد وسط مراقبة صارمة

- الإشغالات في فنادق شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا "صفر" لأول مرة

أُغلقت الحدائق بالأقفال والتزم المواطنون بالبقاء في منازلهم وخلت الشوارع من المارة.. هكذا بدا المشهد في احتفالات شم النسيم في كافة المحافظات؛ خوفا من انتشار فيروس كورونا، وامتثالا لقرارات الدولة بحظر شم النسيم حفاظا على حياتهم.





حضر المسئولون في الساعات الأولي من بداية اليوم وانتشرت القوات والأكمنة في شوارع المحافظات والأماكن الرئيسية والشواطي وتفقد المحافظون تطبيق الإجراءات وغلق الحدائق والمتنزهات.





وفي المحافظات الساحلية التزم المواطنون منازلهم، حيث خلت شواطئ مدينة الغردقة لأول مرة لها من المواطنين، وقامت إدارة مرور البحر الأحمر بتعديل مسارات لخطوط سير السيارات وتسير الحركة المرورية مع غلق جميع الطرق المؤدية إلى مناطق الكورنيش جنوب مدينة الغردقة وخلق محاور مرورية اخرى.





ولأول مرة منذ ما يزيد على 50 عاما تظهر جزيرة الجيفتون التى تكتظ بالزوار في شم النسيم خالية تماما من البشر وذلك بعد قرار محافظ البحر الأحمر بإلغاء الرحلات البحرية.





ومن الغردقة الإسماعيلية تفقد اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية الحدائق والمنتزهات والشواطئ والأندية فى يوم شم النسيم للاطمئنان على عدم وجود أى شكل من أشكال التجمعات للمواطنين فى تلك الأماكن حرصا على سلامتهم ودرءا لتداعيات فيروس " كورونا " المستجد .





وأشاد المحافظ بمدى وعى المواطنين وتقديرهم واحترامهم للالتزام بقرارات الحظر.





وفي الدقهلية أجري الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جولة تفقدية بمدينة المنصورة ومدينة جمصة، للتأكد من تطبيق قرار الغلق، حيث تفقد داخل مدينة المنصورة الحدائق والمنتزهات بشارع الجيش وشارع قناة السويس للتأكد من خلوها من المواطنين ووجه لرئيس حي شرق وحي غرب، بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم للحدائق وتطبيق قرار الغلق بكل حسم.





وفي مدينة جمصة تفقد المحافظ الشاطئ للتأكد من عدم تواجد أي مواطنين عليه وأيضا تفقد حديقة الأندلس وحديقة ابن لقمان وأم كلثوم والمنتزهات العامة وشوارع المدينة للتأكد من خلوهم من اي مواطنين.

وأشاد " مختار " بوعي والتزام أبناء الدقهلية بقرارات الغلق وعدم خروجهم إلى الحدائق والمنتزهات العامة، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات التي تتخذها الدولة من أجل سلامة وصحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا لتخطي هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر.





ومن بحرى إلي الصعيد، حيث تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الاثنين، كورنيش النيل، بدءا من منطقة كدوان جنوبا حتى دماريس شمالا، كما تابع المحافظ التزام المواطنين بالتعليمات الخاصة بعدم النزول خلال أعياد شم النسيم؛ تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بتعليق كافة الفعاليات التي تتطلب تجمعات من المواطنين، كإجراء استباقي ضمن الخطة الشاملة للمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد





كما رصدت عدسة "صدى البلد"، خلو شواطئ ومتنزهات الإسكندرية من المتنزهين، اليوم الإثنين، بالتزامن مع عيد شم النسيم، وسط إجراءات صارمة من جانب الأجهزة التنفيذية والأمنية









وأجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية اليوم الاثنين، بطول كورنيش المدينة بداية من المنتزه وحتى منطقة بحري، للتأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في احتفالات شم النسيم لمنع تجمعات وتواجد المواطنين على الكورنيش، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين .









وأكد الشريف أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية رفعت درجة الاستعداد القصوى، وتم إغلاق كافة الطرق المؤدية للكورنيش بجميع أنحاء المحافظة، وتمركزت الكردونات الأمنية، من مساء أمس مع بدء حظر تنقل المواطنين في الثامنة مساء وحتى صباح غد الثلاثاء، لمنع تواجد أي مواطن على الكورنيش .









وأشار "الشريف" إلى أن جميع المسئولين متواجدين بالشارع على مدار اليوم لمتابعة تنفيذ الإجراءات التي تصب في الأساس في صالح المواطن المصري والحفاظ على صحته من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





ولم يختلف الامر بمدينة السلام حيث بدت شواطئ جنوب سيناء في يوم شم النسيم فارغة من المصطافين والرواد بعد ان اغلقت المحافطة جميع الشواطئ كإجراء احترازي ووقائي لمنع تفشي وباء كورونا.





ولاول مرة تصبح نسبة الاشغالات في فنادق شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا صفر باستثناء ١٥ غرفة بشرم الشيخ لم يتمكنوا من العودة لبلادهم بعد تعليق حركة الطيران.





وقالت مصادر بغرفة المنشآت الفندقية إن الاشغالات صفر في جميع الفنادق والمنتجعات السياحية بجنوب سيناء باستثناء عدد غرف لا تتجاوز ال١٥ غرفة لم يتمكنوا من السفر وفضلوا البقاء في شرم الشيخ نتيجة انتشار وباء كورونا بشكل كبير في بلادهم .

وفي طور سيناء أغلقت الشواطئ وتم توزيع حراسات امنية من الشرطة لمنع نزول المواطنين للشواطئ بالإضافة لمرور سيارات الشرطة علي طول الشواطئ.





وظهرت الشوارع والحدائق العامة والساحات خالية من المارة حيث فضل المواطنين البقاء في المنازل.





من جانبه اكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن تم غلق جميع الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات، حرصًا علي صحة المواطنين، مشيرًا إلى أنه واثق من تعاون المواطنين مع المحافظة والشرطة والبقاء في المنازل.