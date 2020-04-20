إنجلترا تسجل 429 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الإثنين، تسجيل 429 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إنجلترا.





وكانت أعلى حصيلة وفيات يومية سجلتها بريطانيا في التاسع من أبريل، عندما قالت الحكومة إن 980 شخصا توفوا، ومنذ ذلك الحين تسجل الوفيات اليومية انخفاضا طفيفا وكانت أقل من 800 حالة معظم هذا الأسبوع، حتى ارتفعت مجددا في 15 أبريل وسجلت 861 وفاة، ثم انخفضت الجمعة قبل أن ترتفع مجددا اليوم السبت.





يشار إلى أن الأرقام التي تنشرها السلطات الصحية البريطانية لا تشمل سوى الوفيات في المستشفيات، الأمر الذي عرضها للانتقاد لأنها لا تتضمن الوفيات في دور المسنين والعجزة أو دور الرعاية أو المنازل.



