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توك شو

الاتصالات تكشف مميزات تطبيق المحمول واصل.. فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:48 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
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قسم التوك شو

قالت الدكتورة نهى ربيع مدير الخدمة المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة لخدمة المواطنين من ذوى القدرات الخاصة فى ديسمبر 2019 وهى الأولى من نوعها فى الوطن العربي والقارة الإفريقية، مؤكدة أن هذه المبادرة "واصل".


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج  "in box"المذاع على قناة صدى البلد 2، أن المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة هى خدمة الرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد للصم وضعاف السمع.


وأشارت نهى ربيع أن هذه الخدمة تتم عن طريق تطبيق المحمول "واصل" على مدار 24 ساعة ودعم من لديه أعراض مرضية متعلقة بالفيروس في الوصول إلى الجهات المعنية في الدولة لتوفير الخدمات الصحية.


وأوضحت مدير الخدمة المجتمعية بوزارة الاتصالات أن هناك 7 ملايين مواطن من ذوى القدرات الخاصة المستفيدين، ولذلك تم التوصل لهذه الخدمة لدعم هؤلاء الأشخاص.


وكشف مدير الخدمة المجتمعية بوزارة الاتصالات، أن هذه الخدمة عبارة عن كول سنترل، ونحن نقوم بتوصيل المعلومات لـ المسئولين.

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