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برلمان

نائب: حظر زراعة الموز فى الأراضى الصحراوية والجديدة لاستهلاكها مياه أكثر من الأرز

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:01 ص
الموز
الموز
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معتز الخصوصى

قال النائب رائف تمراز ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن قرار حظر زراعة الموز بكل من الأراضي الصحراوية والجديدة مهم جدا، لكى  نقلل من المياه الكتيرة التى يستهلكها محصول الموز أكثر من زراعة  الأرز.

وأكد تمراز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قانون الرى الذى من المقرر أن يناقشه البرلمان خلال الفترة المقبلة ينص على حظر زراعة الموز فى الأراضى الصحراوية والتى تستهلك مياه كثيرة أكثر من الأرز، مشيرا إلى أن الأرز يتم زراعته فى الأراضى المستوية.

وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إلى أن الأراضي الصحراوية بها أراضى منخفضة وأخرى مرتفعة ، وبالتالى إذا كان يزرع فى الأراضى الصحراوية فمن الأفضل أن يكون فى الأراضى المنخفضة لأن الأراضى المرتفعة تستهلك مياه كثيرة وتحولها إلى بركة من المياه ، مما يضر بمحصول الموز.

وكان قد أصدر الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قرارًا مشتركًا لحظر زراعة الموز بكل من الأراضي الصحراوية والجديدة أيا كان مصدر مياه الري ويستثنى من ذلك المساحات المنزرعة فعليا، قبل صدور هذا القرار، وحتى انتهاء فترة الدورات الإنتاجية لها، وبحد أقصى 3 سنوات.

ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري المشترك على الالتزام بتعديل نظام الري لزراعات الموز بالأراضي القديمة من الري بالغمر، إلى الأساليب الحديثة بمقنن مائي لا يزيد عن خمسة آلاف متر مكعب للفدان سنويا، على ألا يتم السماح بصرف أي أسمدة إلا بعد تغيير نظام الري بهذه الأراضي، وذلك اعتبارا من بداية الموسم الصيفي 1 مايو 2021.

ووفقا للقرار المشترك لوزيري الزراعة والري قد تقرر صرف 4 شكاره يوريا 46.5% أو ما يعادلها من الأسمدة الأخرى كحد أقصى لفدان الموز خلال العام.

جدير بالذكر أن اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارتي الزراعة والري في اجتماعها الأخير قد اتفقت على تقنين زراعة الموز من أجل ترشيد المياه.
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