نائب: حظر زراعة الموز فى الأراضى الصحراوية والجديدة لاستهلاكها مياه أكثر من الأرز

قال النائب رائف تمراز ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن قرار حظر زراعة الموز بكل من الأراضي الصحراوية والجديدة مهم جدا، لكى نقلل من المياه الكتيرة التى يستهلكها محصول الموز أكثر من زراعة الأرز.





وأكد تمراز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قانون الرى الذى من المقرر أن يناقشه البرلمان خلال الفترة المقبلة ينص على حظر زراعة الموز فى الأراضى الصحراوية والتى تستهلك مياه كثيرة أكثر من الأرز، مشيرا إلى أن الأرز يتم زراعته فى الأراضى المستوية.





وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إلى أن الأراضي الصحراوية بها أراضى منخفضة وأخرى مرتفعة ، وبالتالى إذا كان يزرع فى الأراضى الصحراوية فمن الأفضل أن يكون فى الأراضى المنخفضة لأن الأراضى المرتفعة تستهلك مياه كثيرة وتحولها إلى بركة من المياه ، مما يضر بمحصول الموز.



